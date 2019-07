Endelig kommer denne funksjonen også til Android

«AirDrop» har lenge vært noe Mac-, iPad- og iPhone-brukere har nytt godt av, og så lenge du har holdt deg innenfor Apples økosystem har fildeling dermed vært det enkleste i verden.

For de av oss med en miks av ulike enheter og økosystemer, da gjerne med en Android-telefon innblandet, har slikt vært en mye mer omstendelig prosess. Derfor er det nok mange som nå vil glede seg over at Google endelig tar tak i problemet, ifølge 9to5google.com. Fra og med neste utgave Android vil de nemlig implementere noe de kaller «Fast Share».

Erstatter Android Beam

Hva det er? Vel, det korte og enkle svaret er «AirDrop». Den lengre forklaringen er at dette vil erstatte det som til nå har vært Androids løsning for deling, den NFC-baserte Android Beam-funksjonen.

Denne ble imidlertid aldri spesielt populær, var lite brukervennlig og fungerte dessuten kun Android-telefoner imellom.

Grensesnittet i den nye funksjonen vil bli svært moderne og i brukervennlig, og vil fungere på tvers av de fleste enheter. Det eneste som kreves er at enheten har Bluetooth- og WiFi-funksjonalitet. Deretter velger du simpelthen filen(e) du vil sende, hvorpå en full liste over alle tilgjengelige enheter vil dukke opp. Ja, også må mottageren godta å motta filen, da.

Hvorvidt Google vil implementere apper som vil muliggjøre «dra-og-slipp»-funksjonalitet på datamaskiner med Windows og MacOS er imidlertid uvisst per nå. Dette er en av kjernefunksjonene i AirDrop, og noe av det som gjør det så intuitivt.

Android Q kan i dag lastes ned som beta (noe som ikke anbefales), men slippes trolig som ferdig system mot slutten av sommeren.

(Kilde: 9to5google.com)