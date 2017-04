Endelig kan du laste ned Netflix-innhold på PC-en

Det gikk lenge rykter om at Netflix aldri ville tilby en offline-funksjon som setter brukere i stand til å laste ned innhold for å se det uten nettilkobling, men sannelig kom den etterspurte funksjonen likevel på plass i fjor høst. Hittil har den kun vært tilgjengelig for Android og iOS, men ikke nå lenger.

Som Windows Central snappet opp har Windows 10-versjonen av Netflix-appen omsider også fått støtte for offline-avspilling av innhold.

Begrenset mengde foreløpig

Det betyr altså at man nå for eksempel kan laste ned Netflix-innhold på sin bærbare PC og se innholdet på en større skjerm enn tidligere mens man er på farten. Den mobile Windows 10-versjonen av Netflix-appen ser ikke ut til å ha fått på plass støtte i skrivende stund, men dette er sannsynligvis på vei.

Netflix-appen til Windows 10 oppdateres med støtte for offline-avspilling. Foto: Netflix

Det er ikke kjent nøyaktig når den nye funksjonen vil bli tilgjengelig og aktivert for norske brukere.

Foreløpig ser det ut til at det kun er en begrenset mengde innhold som er mulig å laste ned på PC-en, hovedsakelig Netflix' egne, eksklusive programmer. Etter hvert som lisensieringsspørsmålene løses vil utvalget trolig bli mye større. Programmer som kan lastes ned er merket med et eget nedlastingssymbol man kan trykke på.

Det så lenge ut til at Netflix aldri ville få en offline-funksjon, noe representanter for selskapet selv indikerte. Senere kom det frem at tjenesten hadde begynt å vurdere en slik modus på bakgrunn av stor etterspørsel blant brukere, og i november kom den altså på plass.

Siden har de sågar også forbedret funksjonen ved å gjøre det mulig å laste ned innhold direkte på et SD-kort.

