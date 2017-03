Endelig kan du hoppe over introene på Netflix

Netflix innfører nå en ny funksjon i avspilleren sin for å få la seere raskt hoppe forbi introen i TV-serier. Når introen starter kommer en ny knapp til syne over verktøylinjen med den forklarende teksten "Hopp over intro".

Med ett trykk på denne sendes du rett til handlingen, og man kan kose seg videre, ifølge BGR.

Foreløpig kun tilgjengelig i nettleseren

I første omgang rulles funksjonen ut i noen få populære serier, slik som Netflix' egne originaler og andre svært populære titler. «House of Cards» og «Friends» er to av disse heldige utvalgte, og her kan du allerede nå skippe forbi introen.

Knappen er for øyeblikket kun synlig på nettleserversjonen av Netflix, men forhåpentligvis tar det ikke lang tid før dette også rulles ut som oppdateringer til mobilapplikasjonene. Om Smart-TV-er også skal få glede av denne løsningen er ikke sikkert, men vi lever i håpet.

Perfekt for seriefråtsing

Det er ikke uvanlig å sette av en søndag til å eksempelvis pløye seg gjennom en halv sesong Friends. Etter fire-fem episoder blir man derimot raskt lei av å høre «I'll be there foor yoooou» for ørtende gang under introen. Dermed vil mange sette pris på muligheten til å enkelt hoppe forbi introlåten, som har en tendens til å kunne gnage dypt inn i hjernebarken.

Et studium gjennomført av Netflix viser at «binging» faktisk er meget utbredt hos seerne deres, ifølge NY Times. I gjennomsnitt tar det én uke å fråtse gjennom alle episodene i den første sesongen av en serie, og sesongene som følger forseres på enda kortere tid. Strømmegiganten viser altså at de bryr seg om denne gruppen, og den nye skippe-funksjonen vil nok mottas med åpne armer.

