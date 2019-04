Endelig får vi denne etterlengtede e-post-funksjonen

Det er ikke mange dager siden Google fortalte om en ny type e-post som kan forandre hvordan vi tenker på meldingene for alltid. Nå er selskapet på banen med nok en nyhet, og denne gangen en som mange garantert vil sette stor pris på:

Endelig får Gmail-brukere muligheten til å planlegge når e-post skal sendes.

Velg tidspunkt selv

Google har allerede startet å rulle ut funksjonen til brukere, og straks oppdateringen av Gmail når deg vil du legge merke til at send-knappen har fått en liten pil i seg. Velger du denne får du mulighet til å sette en tidsplan for når meldingen din skal forlate utboksen din.

Enten kan du velge blant forhåndsdefinerte tidspunkter som «i morgen tidlig», «mandag morgen» eller «i ettermiddag». Eller du kan bestemme tidspunktet helt selv med dato og klokkeslett.

Dette er utvilsomt nyttig for sjefer som ikke vil plage undersåttene sine med e-post på ubekvemme tidspunkt i helgene, eller for selskaper som driver i ulike tidssoner og vil «time» meldinger slik at de når frem på et tidspunkt der mottakeren faktisk er på jobb.

En kan dog tenke seg enkelte måter å misbruke funksjonen på, for eksempel ved å sende sjefen en statusrapport før du har stått opp eller etter at du allerede har stukket fra kontoret.

Etterlengtet funksjon

Denne muligheten har vært blant de mest forespurte funksjonene for Gmail, og det er nok ikke helt tilfeldig at nyheten om at Google endelig innfrir ønsket kom i går, 1. april.

Noen vil nok mistenke at det er snakk om en enkel april-spøk, men da vil vi minne om at mange tok Google for å drive med det samme da de for nøyaktig 15 år siden introduserte Gmail med «vanvittige» 1 GB lagring.

