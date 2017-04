Endelig et mekanisk tastatur som ser forfriskende kjedelig ut

Markedet for spilltastaturer er stadig i vekst, og det begynner å bli et enormt utvalg av å velge i. Stort sett skryter de fleste av fancy lys og «gamer»-design, men Logitechs nye Logitech G413 slår et et slag for de som setter pris på et litt mer nøkternt design.

Logitech G413 er et mekansik tastatur hvor bryterne er Logitechs egne «Romer-G»-brytere, som skal tåle 70 millioner tastetrykk og har et innslag på 1,5 millimeter – noe som er litt kortere enn de velkjente bryterne fra produsenten Cherry.

Logitech G413 Silver. Foto: Logitech

Tastaturet har toppdeksel i børstet aluminium og kommer i to utførelser: G413 Carbon og G413 Silver. Sistnevnte har hvit bakgrunnsbelysning, mens Carbon-utgavens taster lyser rødt.

Selve tastaturet har en kompakt design, men her får du et fullstendig pakke som også inkluderer den numeriske tastaturdelen. Spesielt interesserte spillere vil kanskje heller gå for en «tenkeyless design» som vi blant annet finner hos Logitechs egen G Pro Mechanical Gaming Keyboard.

Ingen ekstrataster, full funksjonalitet

Logitech har ikke gjort seg plass til noen ekstrataster på G413, men den ene Fn-tasten som finnes sørger for at du likevel kan justere volum, avspilling, spillmodus og belysning med noen få trykk.

Logitech G413 Carbon. Foto: Logitech

I tillegg kan du bruke programvaren Logitech Gaming Software (LGS) til å programmere makroer eller spesielle funksjoner på F1 til F12-tastene.

Mer informasjon om tastaturet finner du på Logitechs hjemmesider.

Logitech G413 i sine to versjoner har en veiledende pris på 1099 kroner, men vi har allerede sett den priset til en tusenlapp i nettbutikkene.

Få med deg vår aktuelle samletest:

Finner vi det beste spilltastaturet? >>>

(Kilde: Pressemelding)