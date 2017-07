Endelig en ny «uknuselig» toppmodell fra Motorola

Motorolas mobilserie Moto Z, som ble lansert i fjor høst, har den heller uvanlige egenskapen at den kommer med ulike moduler som kan skiftes ut etter behov. På bloggen sin har Motorola nå avduket en ny Z-modell, som i tillegg til å være modulær også har en annen fiffig egenskap.

Den nye mobilen heter Moto Z2 Force og er en 5,5-tommers modell som kommer med Motorolas såkalte ShatterShield-teknologi.

Moto Z2 Force. Foto: Motorola

Uknuselig skjerm

ShatterShield er Motorolas navn på relativt tykke skjermer i et svært solid plastmateriale. Disse skjermene liker ikke nøkler så godt, så de bør dekkes av billige, utskiftbare plastfolier for å ta seg best mulig ut. Men å knuse dem er nesten klin umulig.

Moto Z Force kom aldri til Norge, men den før det igjen, Moto X Force, var så seig at selv om vi kastet den i vegger og gulv på kontoret i testperioden, klarte vi ikke å knuse skjermen eller ødelegge telefonen på noe vis. Den ble litt ripete, men det var det hele.

ShatterShield betyr i praksis at Motorola garanterer at skjermen ikke vil briste eller slå sprekker ved røff behandling. Baksiden er pakket inn i aluminium av den såkalte 7000-legeringen, som skal gjøre telefonen ekstra hardfør.

Motorolas Force-modeller er i praksis omtrent like solide som spesialmodeller fra Cat og DeWalt, uten at de ser ut som om de er laget for byggeplassen.

Kraftig innmat

På innsiden er mobilen også høyst potent, med en Snapdragon 835-brikke, 4 GB minne og QHD-oppløsning. Den har også en dobbel kameraløsning på baksiden bestående av et fargekamera og ett sorthvitt-kamera som begge har en oppløsning på 12 megapiksler. Batteriet skal vare «hele dagen», uten at størrelse er spesifisert.

Moto 360 Camera. Foto: Motorola

Samtidig med Moto Z2 Force avduket Motorola for øvrig også en ny modul som du kan feste på mobilen, nemlig et 360-graderskamera kalt Moto 360 Camera. Dette kameraet, som ble avslørt allerede tidligere denne måneden, er i stand til å filme i alle retninger i 4K-oppløsning.

3D-lyd

I tillegg har det støtte for 3D-lyd, som innebærer at lyden vil følge retningen du kikker i når du spiller av 360-gradersvideoene du har tatt opp med kameraet. Ellers kan du bruke 360-graderskameraet til å ta stillbilder både foran og bak i ultrabred, 150-graders vidvinkel.

Moto 360 Camera skal ifølge Motorola bli tilgjengelig globalt fra rundt 10. august, og den amerikanske prisen ligger på 299 dollar. Den nye mobilmodellen Moto Z2 Force skal rulles ut i «ulike land» i Europa senere i sommer og har en amerikansk pris på rundt 800 dollar, så den er altså ikke billig.

Norsk pris og lansering foreligger ikke.