Enda en populær tjeneste har nå fått støtte for VR-videoer

360-gradersvideoer blir stadig mer populært, og for å ligge i forkant av utviklingen har en rekke tjenester begynt å bygge inn støtte for teknologien den siste tiden. Nå har enda en populær tjeneste kastet seg på.

I en pressemelding kunngjøres det nemlig at også Vimeos brukere nå kan boltre seg med 360-graders VR-innhold.

Det betyr altså at brukere kan se på 360-gradersvideoer via Vimeos mobilapplikasjoner til iOS og Android og VR-briller som Samsung Gear VR og Google Daydream, samt at funksjonen er integrert på selve nettsiden til tjenesten.

360-gradersfunksjonaliteten vil også omfatte mobilappen. Foto: Vimeo

Støtte for «ekte» VR

Den nye funksjonen innebærer at man kan se både monoskopisk og stereoskopisk 360-gradersinnhold, hvorav sistnevnte altså gir den «ekte» VR-opplevelsen. I den forbindelse kan det være greit å vite at støtte for både Oculus Rift og HTC Vive skal være på vei.

Videoene kan lastes ned i full HD-oppløsning slik at man kan se innholdet uten nettforbindelse, og når det gjelder opplasting kan innholdsprodusenter laste opp 360-gradersinnhold i opptil 8K-oppløsning, som de fleste nok ikke vil kunne utnytte uansett.

Om du er innholdsprodusent vil Vimeos nye tilbud ellers inkludere diverse ressurser som skal gi deg en innføring i 360-graderskameraer og hvordan man lager videoer i formatet. Man kan også benytte det eksisterende Vimeo On Demand-tilbudet til å selge 360-graders videoer.

Mer informasjon om den nye funksjonen finner du hos Vimeo, og under kan du se et eksempel på en 360-gradersvideo hos tjenesten.

Fossil Hunters of the Gobi: A 360 Scientific Expedition from AMNH on Vimeo.