Enda en gang lanserer Xiaomi et flaggskip med saftig innmat og lav pris

Som vi meldte for litt siden er april den store lanseringsmåneden for den kinesiske mobilprodusenten Xiaomi, og mest forventninger har det nok knyttet seg til det nye flaggskipet Mi 6. Nå har Xiaomi endelig offisielt kunngjort den nye mobilen.

I likhet med forgjengeren byr Mi 5 på temmelig heftige spesifikasjoner til en svært overkommelig prislapp, hvorav noen allerede har blitt mer eller mindre bekreftet av de mange ryktene.

Snapdragon 835 og 6 GB minne

Som på Mi 5 er skjermen også denne gangen på 5,15 tommer med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler, men der stopper også likhetene. Den nye toppmodellen har som tidligere antatt en Snapdragon 835-brikke under panseret, og leverer også høyst brukbare 6 GB minne.

Xiaomi Mi 6. Foto: Xiaomi

Mobilen fåes med enten 64 GB eller 128 GB minne, og batteriet er jekket opp til respektable 3350 mAh. På baksiden befinner det seg en dobbel kameraløsning hvor begge har en oppløsning på 12 megapiksler og hvorav én opererer med vidvinkel og den andre med telelinse. Frontkameraet er på 8 megapiksler.

Dropper hodetelefoninngang

Ellers har Mi 6 metallkropp og med kurvet glass på baksiden, og om du vil bruke litt ekstra penger blir modellen også tilgjengelig i en «Exclusive Edition» som byr på keramisk bakside og 18 karats gullkanter rundt kameramodulene.

Xiaomis nye flaggskip kommer også med støtte for dual-SIM, fingeravtrykkleser og USB-C-standarden. Det er verdt å merke seg at Mi 6 ikke kommer med hodetelefoninngang, så her følger de altså iPhone 7-trenden.

På Xiaomis nettsider er Mi 6 oppgitt med priser på 3500 yuan for 64 GB-utgaven, 4050 yuan for 128 GB-versjonen og 4200 yuan for den keramiske utgaven. Dette tilsvarer henholdsvis 4300 kroner, 5000 kroner og 5200 kroner. Som med forgjengeren er det uvisst om og når mobilen blir tilgjengelig her og til hvilken pris.

(Via The Verge)