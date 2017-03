En operatør gjør nesten storeslem i månedens kåring

De siste månedene har det kommet to store nyvinninger i mobilmarkedet, nemlig fri fart til de aller fleste og data rollover, som etter hvert er et tilbud et flertall av operatørene har omfavnet.

Det er bonus for kundene, og fremover knytter det seg stor spenning til hvordan de ulike vil håndtere kravet om fri roaming i EU og EØS som trer i kraft 15. juni.

Telia og Telenor var tidlig ute og lanserte fri roaming til alle i fjor, mens spesielt lavprisaktørene trolig får en utfordring med å holde prisene på samme nivå som tidligere.

Ice har allerede kommet med sine oppdaterte abonnement, og dessverre førte det til at de så seg nødt til å øke prisene. Det er vel derfor ikke usannsynlig at også konkurrentene kommer til å gjøre det samme. Det må sies at du kan velge å beholde ditt gamle Ice-abonnement, men da vil ikke dataroaming i EU/EØS fungere i det hele tatt.

Testkriteriene

Vi har forbedret Finn billigste mobilabonnement-kalkulatoren, slik at du nå blant annet kan velge minstehastighet og om du vil ha inkludert dataroaming i EU.

Når vi skal kåre månedens beste abonnementer, har vi delt inn i fire kategorier: Lite data, Middels data, Mye data og Superbruker.

For hver av kategoriene vektlegger vi følgende:

Pris. Dette er det viktigste kriteriet.

Dette er det viktigste kriteriet. Datamengde. Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori.

Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori. Hastighet. Vi har minimumskrav til nedlastingshastighet for hver abonnementskategori, men høyere hastigheter er et pluss.

Vi har minimumskrav til nedlastingshastighet for hver abonnementskategori, men høyere hastigheter er et pluss. Utenlandsdata. Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene.

Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene. Overforbruk. Hva skjer når du har brukt opp datapakken? Går hastigheten ned, stoppes databruken, og hvor mye koster det å kjøpe ekstra datapakker?

Her er månedens vinnere:

Kategori: Lite data Kategorien «Lite data» passer best for deg som ikke bruker mobilen til å strømme musikk eller video. Kriterier: Dette er kategorien for deg som surfer lite på mobilen, eller som vanligvis er tilkoblet wifi. Eventuelt deg som stort sett bruker mobilen til å ringe med. Datapakken er på 1 GB og nedlastingshastighet er minst 10 Mbit/s. Vi stiller ikke krav om fri roaming i EU, men rimelig utenlandsbruk er et pluss. Best i denne kategorien:

I denne kategorien er det nå tre operatører som tilbyr abonnementer til under hundrelappen: Hello, Komplett og Telipol, etter at Ice nylig økte prisene og inkluderte EU-roaming. Vi ser vanligvis ikke på kampanjepriser når vi kårer månedens beste mobilabonnementer, men Komplett har bekreftet overfor Tek.no at kunder som tegner abonnementet MiniFlex til kampanjepris på 99 kroner i måneden vil beholde denne prisen også når prisen eventuelt skulle settes opp i fremtiden. Derfor tar vi også med dem i vurderingen. Hello har priset seg til 98 kroner, mens Komplett og Telipol skal ha 99 kroner. Da får du fri ringing, SMS og MMS, i tillegg til 1 GB data. Alle har fri fart på sine abonnementer, så vi må derfor se på hvordan de håndterer overforbruk om du skulle bruke mer data enn du har inkludert. Hello Telipol Komplett Pris abonnement 98,- 99,- 99,- Pris per MB overforbruk 0,99 kr 1,99 kr 0,99 kr Makspris data 499,- 399,- 399,- Hva skjer når du når makspris? Hastigheten strupes. Hastigheten strupes etter 3 GB data. Hastigheten strupes etter 3 GB data. Alternativer for datapakke 1 GB 0,5, 1, 3, 5, 15 GB 1 GB Pris for datapakke 100,- (maks to pakker) 49/99/149/199/399,- 99,- Annet - EU-datapakker for 49/99 for 400 MB/1 GB. USA for 299/599. Data rollover fra 1. april Fri EU-roaming for 8 kr per dag. Data rollover. Ice har vunnet denne kategorien i et tosifret antall måneder på rad fordi de ikke fakturerer deg ekstra for overforbruk (men til gjengjeld struper hastigheten til sirupsaktige 64 kbit/sek), noe som spesielt er behagelig om du tegner et slikt abonnement til barna. Nå har de imidlertid satt opp prisen, og ettersom kriteriene for denne kategorien ikke krever fri dataroaming, vurderer vi at 30 kroner ekstra gjør at Ice er ute av dansen - såvidt. Likevel kan det absolutt være verdt å gå for Ice om abonnementet er til barn og/eller du vil ha full forutsigbarhet. Og vi kan ikke utelukke at Ice er tilbake i kampen så fort de øvrige også må innføre fri roaming. Den gunstigste overforbruksløsningen av de tre gjenværende, pluss mulighet til å skru av og på fri roaming etter behov, gjør imidlertid at Komplett MiniFlex er det gunstigste mobilabonnementet i dag. Men Telipol følger hakk i hæl, og hvis mobildatabruken din varierer såpass at du noen måneder har behov for mye mer data er nok det et enda bedre valg. Likevel: Vi kårer Komplett MiniFlex til månedens beste abonnement i kategorien Lite data. Se alle abonnementene i kategorien Lite data – og tilpass selv her »

Kategori: Middels data

Med en datapakke på 5 GB kan du strømme litt musikk og video hver dag, men skrur du opp kvaliteten vil gigabytene fly fort.

Kriterier: Denne kategorien er kanskje den som passer for «folk flest». En datapakke på 5 GB i måneden passer for deg som har middels stort dataforbruk. Vi stiller ikke krav om fri roaming i EU, men rimelig utenlandsbruk er et pluss.

Best i denne kategorien:

I denne kategorien er det særdeles tett, og innenfor 15 kroner finner vi hele fem abonnementer. Hello og Chili er aller billigst med 244 kroner, Telipol skal ha 249, Telio 258 og Nextgentel 259 kroner.

Den store forskjellen her er imidlertid at Telio nå inkluderer EU-roaming i sine 258 kroner, noe som gjør det til et imponerende tilbud.

Bare for å utelukke at det er noen hårreisende betingelser her tar vi også en kikk på de ulike betingelsene for overforbruk av data. Nextgentel oppgir for øvrig ikke makspris for data på sine nettsider, så betingelsene nedenfor er innhentet via chat med Nextgentel og Telios kundeservice.

Chili Hello Nextgentel Telio Telipol Pris abonnement 244,- 244,- 259,- 258,- 249,- Pris per MB overforbruk 1,49 kr 0,99 kr 0,99 kr 0,99 kr 1,99 kr Makspris data 499/mnd 499/mnd 349/mnd 349/mnd 399/mnd Hva skjer når du når makspris? Datahastigheten strupes til 128 kbit/sek ved 8 GB. Hastigheten strupes. Kan surfe på full hastighet inntil 1 GB. Deretter strupes hastigheten. Kan surfe på full hastighet inntil 1 GB. Deretter strupes hastigheten. Hastigheten strupes etter 10 GB data. Alternativer for datapakke Ingen 1 GB 1 GB 1 GB 0,5, 1, 3, 5, 15 GB Pris for datapakke - 99,- (maks 3/mnd) 99,- 99,- 49/99/149/199/399,- Annet Bonusprogram, fri EU-roaming for 54 kr/mnd - Mulighet for familierabatt. Fri EU-roaming inkludert. 10 prosent rabatt per venn du verver. Data rollover kommer i løpet av mars. EU-datapakker for 49/99 for 400 MB/1 GB. USA for 299/599. Data rollover fra 1. april

Vi kan ikke se at Telios betingelser på noen måte gjør at de skiller seg ut på en negativ måte, selv om Telipol tilbyr hele 10 GB data innenfor maksprisen før hastigheten strupes - og data rollover fra 1. april.

Vi kårer derfor Telio 5GB+EU til månedens beste mobilabonnement i kategorien middels data.

Se alle abonnementene i kategorien Middels data – og tilpass selv her »

Kategori: Mye data Med 10 GB datapakke har du nok data til å kunne strømme ganske mye video og høre en del på musikk. Kriterier: Surfer du mye på mobilen, og også trenger litt kjappere nedlastingshastighet, er dette abonnementet du skal velge. Minste datapakke er 10 GB og nedlastingshastigheten er minst 20 Mbit/s. Det bør være rimelig å bruke abonnementet i utlandet. Best i denne kategorien:

Hello har alltid hevdet seg i toppen hva gjelder pris, men deres lave datahastigheter har hindret dem fra å være med i vurderingen til kategoriene med mest data. Med fri fart har det endret seg. Hello og Chilimobil kniver om ledelsen i denne kategorien, og begge skal ha 294 kroner i måneden for et abonnement med 10 GB data. Like bak følger Komplett, som tilbyr 10 GB til 299,-. Også her ser vi på hvordan selskapene håndterer dataforbruk utover inkludert mengde. Chili Hello Komplett Pris abonnement 294,- 294,- 299,- Pris per MB overforbruk 1,49 kr 0,99 kr 0,99 kr Makspris data 499/mnd 499/mnd 399/mnd Hva skjer når du når makspris? Datahastigheten strupes til 128 kbit/sek ved 15 GB. Hastigheten strupes. Kan surfe på full hastighet inntil 15 GB. Deretter strupes hastigheten. Alternativer for datapakke Ingen 1 GB 1 GB Pris for datapakke - 99,- (maks 5/mnd) 99,- Annet Bonusprogram, fri EU-roaming for 55 kr/mnd - Fri EU-roaming for 8 kr dagen, maks 80 kr i måneden. Det blir dermed veldig tett også i denne månedens kåring, men vi synes Kompletts lavere makspris og fleksible EU-roaming gjør at de stikker av med seieren, tross at de i utgangspunktet koster en femmer ekstra. Månedens vinner i kategorien Mye data er derfor Komplett MaxiFlex. Se alle abonnementene i kategorien Mye data – og tilpass selv her »

Kategori: Superbruker

Vil du strømme mye video og musikk i høy kvalitet trenger du en stor datapakke.

Kriterier: Dette er kategorien for deg som er storforbruker av data, og som også trenger høye hastigheter – for eksempel fordi du ofte surfer på nettet på PC-en via mobiltelefonen.

Minimumskravet er 30 GB data og 40 Mbit/s nedlastingshastighet. Fri dataroaming i EU og rimelige priser i utlandet for øvrig er et krav.

Best i denne kategorien:

Forrige måned endret Komplett Mobil datapakken på Megaflex-abonnementet sitt fra 20 til 30 GB, og dermed laget de et abonnement som er skreddersydd superbrukerkategorien vår.

For dette abonnementet må du ut med 499 kroner i måneden, 200 kroner mindre enn de to alternativene Telia Smart Total og Telenor Frihet 40 GB, men begge disse inkluderer 10 GB ekstra data og fri EU-roaming. Det siste kan du også få hos Komplett, men da må du ut med enten fast 80 kroner i måneden eller 8 kroner dagen, men maks 80 kroner i måneden. Det bringer prisen på abonnementet deres til 579 kroner, men at du kan skru av roamingprisen når du ikke trenger den gjør at du kan spare 80 kroner de månedene du eventuelt ikke er utenlands.

Du sparer dermed minst 120 kroner om du klarer deg med 10 GB mindre data. Telenor krever i tillegg sine ublu priser for overforbruk, med 5 kroner per megabyte, tilsvarende 5000 kroner per gigabyte. Du får imidlertid surfe inntil 10 GB for maksimalt 399 kroner.

Telia har samme løsning som Ice, nemlig at datahastigheten strupes til sirupsaktige 64 kbit/sek med en gang du når datakvota, men du blir til gjengjeld ikke fakturert ekstra for overforbruk. Du kan kjøpe datapakke om du vil fortsette å surfe.

Komplett Megaflex Telia Smart Total Telenor Frihet 40 GB Datapakke 30 GB 40 GB 40 GB Pris abonnement 499,- 699,- 699,- Pris per MB overforbruk 0,99 0,- 5,- Makspris data 399/mnd - 399/mnd Hva skjer når du når makspris? Datahastigheten strupes til 128 kbit/sek ved 35 GB. Hastigheten strupes med en gang du når datakvota, men du kan kjøpe datapakker for å surfe videre med full hastighet. Kan surfe på full hastighet inntil 50 GB. Deretter strupes hastigheten. Alternativer for datapakke 1 GB 1 GB/5 GB/10 GB 1/2/3/4/5/10 GB Pris for datapakke 99,- 99 kr/199kr/299 kr 79/99/119/139/149/199,- Annet Fri EU-roaming for 8 kr dagen eller 80 kr/mnd. Data rollover Fri EU-roaming. Data rollover. Inkl. 1000 min til/mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Data rollover. Fri EU-roaming. Ubegrenset bildelagring i Min Sky.

Likevel synes vi prisene er såpass høye at det ikke veier opp - i alle fall om du ikke har behov for 40 GB. Alle har dessuten innført data rollover.

Vi kårer Komplett MegaFlex til månedens beste mobilabonnement i kategorien Superbruker.

Trenger du enda mer enn 30 GB datapakke, er det ekstremt tett mellom Telia og Telenor, og vi ville kanskje lagt dekningen til grunn om du bor på et sted hvor den ene har bedre dekning enn den andre. Ellers ville vi nok valgt Telenor på grunn av at datapakkene er billigere enn hos Telia.

Om du trenger enda mer data enn dette er det i praksis kun ett abonnement, og det er Telenor Frihet 60 GB til 799,-.

Se alle abonnementene i Superbruker-kategorien – og tilpass selv her »