Elon Musks futuristiske supertog-konsept har endelig blitt testet – og det funker!

Allerede i 2013 avslørte Tesla-grunnleggeren Elon Musk det såkalte «Hyperloop»-konseptet, et slags futuristisk supertog som sender folk i små kapsler gjennom rør i flere hundre kilometer i timen. Musk hadde imidlertid bare ideen, og åpnet opp for at hvem som helst kunne realisere konseptet. Siden den gang har en rekke forskjellige selskaper jobbet med med prototyper av toget, og nå meldes det om den første vellykkede testen.

På sin blogg kunngjør Hyperloop One at de gjennomførte en test den 12. mai med positivt resultat, og dermed skulle konseptet være et stort steg nærmere en realitet.

Prototypen som ble testet heter XP-1, som er en 28 fot lang, aerodynamisk utformet vogn av karbonfiber og aluminium. Det var imidlertid bare understellet som ble sendt avgårde i den ferske prøverunden, som fant sted i nærheten av Las Vegas i delstaten Nevada.

Målet er en hastighet på 1200 kilometer i timen

Dette er røret som brukes til testingen. Det befinner seg i den amerikanske delstaten Nevada. Foto: Hyperloop One

Farkosten benytter den elektromagnetiske fremdriftsteknologien kjent som MagLev, som opererer med minimalt med friksjon. Testen ble bare gjennomført på en 30-meters strekning i testrøret, som er på totalt 500 meter. Lufttrykket i testrøret er på bare 100 pascal, som tilsvarer lufttrykket man finner 60 kilometer over havet.

XP-1 kom riktignok kun opp i cirka 112 kilometer i timen i løpet av den 5,2 sekunder lange testen, men det er hovedsakelig på grunn av den korte av avstanden som ble tilbakelagt denne gangen. Hyperloop One skal nå fortsette å installere magnetteknologien i røret, som til sammen er 500 meter langt, og planen er å oppnå en fart på rundt 400 kilometer i timen i neste testrunde.

I sin ferdig utviklede form er ambisjonen imidlertid å nå en fart på hele 1200 kilometer i timen med kapsler som rommer opptil 28 personer.

Hyperloop-konseptet er altså ment å fungere som en alternativ, energibesparende og ikke minst rask transportmetode. Sverige og Finland er blant landene som vurderer om det ville vært lønnsomt og realiserbart å installere en hyperloop-bane mellom Stockholm og Helsinki.

Under kan du en video av den seneste testingen av anlegget.

