Elon Musk: – Snart bikker vi 650 kilometer rekkevidde

Natt til onsdag norsk tid holdt Tesla en investorsamling, hvor Elon Musk presenterte ny informasjon fra selskapet og hvor investorer kunne stille ham spørsmål om selskapets status og fremtid.

Ett av temaene Tesla-sjefen tok opp var rekkevidde og forbruk til Teslas biler, og hvordan det var sammenlignet med konkurrentene.

Som vi allerede så i en uavhengig forbrukstest gjennomført i Tyskland, gjør Teslas biler det svært godt på dette området:

Model S lengst rekkevidde

Tallene han presenterte frem viser at Long Range-varianten av Tesla Model S har en rekkevidde på 370 miles (595 kilometer) i henhold til EPA-målemetoden. Nye versjoner av både Model S og X er imidlertid på vei hvor batteripakkene er forbedret, og trolig vil dette gi utslag på rekkevidden til begge modellene.

– Det er ikke lenge før vi har en bil med 400 miles rekkevidde, proklamerte Musk fra scenen, som altså utgjør nesten 650 kilometer.

Model 3 mest effektiv

I oversikten Elon Musk viste frem er deres minste bil og nyeste elbil, Model 3, den mest energieffektive. På oversikten som ble vist frem på investormøtet kjører Model 3-en omtrent 4 miles (6,5 kilometer) per kilowattime. I denne grafen viste de også forbruket til noen utvalgte konkurrenter, slik som Jaguar i-Pace og Audi E-tron, som ligger bak samtlige Tesla-modeller.

Forskjellen mellom Teslas elbiler og konkurrentene virker enda mer drastiske i Teslas presentasjon enn det forbrukerstesten som ble gjennomført i Tyskland viste. Da vi viste de tyske testresultatene for Audi Norges kommunikasjonssjef Morten Moum, stilte han spørsmål rundt testens testmetodikk, og mente det var en urettferdig sammenligning, ettersom felgdimensjonene på de forskjellige bilene ikke var like.

– All erfaring og testing på norske veier og under norske forhold viser at Audi e-tron absolutt er konkurransedyktig også når det kommer til rekkevidde. I tillegg til muligheter for hurtiglading opptil 150kW, sa Moum til Tek.no den gang.