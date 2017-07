Elon Musk: – Har fått godkjent planer om å bygge Hyperloop-bane

Den nye transportløsningen kjent som Hyperloop, som opprinnelig ble unnfanget av Elon Musk, gjennomførte nylig sin første vellykkede systemtest, og nå ser det ut til at enda en «milepæl» er blitt nådd. Musk har nemlig fått godkjennelse fra offentlig hold til å bygge en Hyperlopp-bane.

Entreprenøren kunngjorde godkjennelsen, som ble gitt verbalt, i en Twitter-melding nylig. Godkjennelsen gjelder en undergrunns Hyperloop-bane mellom de amerikanske storbyene New York City og Washington DC, med stoppesteder i Philadelphia og Baltimore underveis.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

Skal bygges av Musks tunnelselskap

Dermed dekker banen altså den viktigste delen av den amerikanske østkysten. Ifølge Twitter-meldingen fra Musk skal Hyperloop-turen fra New York til Washington ta 29 minutter, og det vil være opptil et dusin stoppesteder i hver av byene. Til sammenligning tar det i dag cirka tre timer med tog mellom de to byene.

Slik ser den første prototypen av Hyperloop ut. Den ble nylig testet. Foto: Hyperloop One

Det er Musks selskap The Boring Company som har fått godkjennelsen til byggingen. Dette selskapet ble etablert for å gjøre tunnelbygging rimeligere og mer effektiv, blant annet for å legge til rette for nettopp Hyperloop-teknologien. Selskapet har som mål å bygge omfattende nettverk av tunneler, til rundt en tiendedel av hva det koster i dag.

Har også store planer for Europa

Musk er ikke direkte involvert i utviklingen av selve Hyperloop-teknologien, da dette er et arbeid som ble lyst ut til andre aktører etter at Musk kun utviklet konseptet. Det selskapet som nå jobber med realiseringen av teknologien heter Hyperloop One, som altså nylig gjennomførte en vellykket test.

Som denne testen indikerte er teknologien ennå i en svært tidlig fase, og hittil har man kun oppnådd en brøkdel av den teoretiske hastigheten som fartøyet skal takle, som ligger på rundt 1200 kilometer i timen.

Hyperloop One har også store visjoner for Europa, som ble diskutert på en europeisk konferanse i juni. Disse visjonene innebærer å koble sammen 44 byer gjennom Hyperloop-ruter som strekker seg over til sammen 5000 kilometer og omfatter rundt 75 millioner mennesker. Som et eksempel planlegges det en 666 kilometers rute mellom London og Edinburgh i Skottland som vil ta rundt 50 minutter.

