Eksklusivt: Dette skal være Huawei P30 Pro

Huawei og Samsung har begge hatt begivenhetsrike år i 2018. Huawei stiger i rakettfart, mens Samsung ikke ble behandlet like pent av markedet og nylig varslet resultatskrell. Begge de to kamphanene har nye telefoner på vei - henholdsvis P30-modellene fra Huawei og Galaxy S10-modellene fra Samsung.

Vi har fått tilsendt nye bilder som skal vise Samsung Galaxy S10 og Huawei P30 ifølge vår tipser.

Bildene bekrefter tilsynelatende at frontkameraet i S10 er lagt inn bak et hull i skjermen, fremfor i en egen del av skjermrammen eller som busslomme øverst.

Det kanskje mest spennende er er at P30-baksiden ser ut til å være annerledes enn det vi har sett i tidligere ryktebilder. Her er det kommet til et ekstra kamera i kamerariggen bak, mens LED-blits, lyssensor og fokuslaser er flyttet på siden av kameraoppsettet.

Også baksiden av Puro-dekselet for P30 Pro viser fire kamera og sensorer flyttet opp på siden av kameraløsningen.

PS! Spesielt baksiden av Huawei P30 har det som ser litt ut som utklippsomriss på baksiden. Det er ikke umulig at det dreier seg om plast som skal beskytte baksiden, men det er også en fare for at det kan være snakk om redigerte bilder. Bilder av ulanserte telefoner er aldri helt til å stole på før det har dukket opp mange bilder fra forskjellige kilder som viser samme produkt.

Samtidig er bildene hentet fra mobildeksler utgitt av produsenten Puro, og dekslene har utskjæringer i baksiden som passer med det nye kameraoppsettet. En annen dekselprodusent, Olixar, har også fått spredt tilsvarende produktbilder på nettet.

Huawei P30 med fire kamera

At det er fire kamera her er i seg selv ikke så spennende. Fjorårets Galaxy A9 fra Samsung hadde også det. Det mest spennende er hvordan den nye Huaweien bruker kameraene sine.

P20 Pro ga mobilfoto et kraftig løft i fjor vår. Den var først ut med det Huawei kaller AI-stabilisering, der nattmodusen fungerer som et programvarebasert fotostativ. Kort fortalt kunne du ta 4-5 sekunder lange eksponeringer som fortsatt ble knivskarpe og klare.

Forsiden av P30-modellen som bildene viser er den vanlige, og ikke Pro-modellen. Spørsmålet er om den vil få ansiktsgjenkjenningen fra Mate 20 Pro, og om Huawei har funnet en bedre måte å skjule løsningen på.

Å kombinere dataene som sankes fra de ulike kameralinsene på baksiden av telefonene er noe produsentene jobber mer og mer med, og det finnes også en kameraprodusent som spesialiserer seg på nettopp denne typen teknikker.

Slik ser bildene som skal vise dekslene for Huawei P30 fra Olixar ut.

Har Huawei skjult busslommen?

Bildene viser forøvrig også forsiden av P30 slik den er forventet å se ut, men hvis 2019 blir som 2018, er det først og fremst Pro-utgavene fra Huawei som satses på her til lands. Der Mate 20 bare hadde vanlig frontkamera som en dråpe ned i skjermen, har Mate 20 Pro en busslomme som skjuler en langt mer presis ansiktsgjenkjenning.

I bildene av P30 ser vi den vante dråpen til frontkamera - men spørsmålet er om Pro-modellen også i den serien vil få Face ID-aktig ansiktsgjenkjenning, og om Huawei har funnet en måte å skjule busslommen i toppen av skjermen.

Oppfølgeren er ventet nå på vårparten, i ukene rundt Mobile World Congress-messen i Barcelona. P20 Pro fikk sin egen lansering utenfor messen i fjor, mens P10-modellene ble lansert på messen - så det er litt usikkert hva slags vri som velges for P30-modellene i år.

Samsung fikser biffen med hull i skjermen

Det har allerede gått ryktebilder av Galaxy S10 en stund, og de nye bildene av den er kanskje ikke så spennende, men de ser ut til å bekrefte at hullet i skjermen er valgt for å rydde bort både rammene i Galaxy S9 og å unngå behovet for en busslomme eller et skjermhakk til frontkameraet.

Samsungs Galaxy S10 har det allerede sirkulert flere bilder av. Der er antakelsen at det lille som er av rammer oppe og nede på skjermen blir kraftig krympet, mens frontkameraet blir flyttet bak et hull i skjermen.

Også i Galaxy S10-serien legges det tilsynelatende til nye kamera. Bildene vi har viser Galaxy S10 og Galaxy S10+. Den vanlige S10-modellen får to kamera, mot ett i Galaxy S9, mens Galaxy S10+ ser ut til å få tre kamera mot dagens to i Galaxy S9+.

Baksiden av Galaxy S10+ viser tre kamera, mot dagens to.

Informasjonen vi har fått viser også at en Lite-versjon av Galaxy S10 er på vei.

Konkret informasjon om spesifikasjonene på de to seriene dukker ikke opp i noen av bildene, og det er fortsatt litt tidlig til at ryktebørsen har bestemt seg for hvordan disse telefonene ser ut på innsiden.