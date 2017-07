EK vil kjøle din heftige SSD

Noen av markedets raskeste SSD-er er også de minste. De «tyggegummipakkestore» M.2-diskene kan derfor bli ganske så varme dersom de belastes hardt, og derfor har både tredjeparts aktører og hovedkortprodusentene selv innsett fordelen av kjøleribber.

Nå kaster velrennomerte EK Water Blocks (EKWB) seg på karusellen. Dette selskapet er nok mest kjent for sine vannkjølingsløsninger, men det de slipper nå kjøler på ren luft. Produktet har fått navnet EK-M.2 NVMe Heatsink, og kommer i sort og sølvfarget utførelse.

Foto: EKWB

Dette er ikke noe mer komplisert enn en kjøleribbe for enkeltsidige M.2-SSD-er med en lengde på åtte centimeter (2280), altså den mest vanlige størrelsen.

Produktet kommer med en front- og bakplate som ganske enkelt klipses sammen slik at de omslutter SSD-en. Dette krever at M.2-kontakten har en bakkeklaring på 4,2 millimeter, så kjøleløsningen vil ikke kunne benyttes på alt som er utstyrt med en slik kontakt.

Skal kjøle 8 til 11 grader

Ved siden av å kunne gi datamaskinen din et rent estetisk løft, ligger naturligvis fokuset på varmen. Ifølge EKWB skal denne kjøleløsningen kunne sørge for 8 til 11 grader lavere temperatur – eller til og med mer enn dette dersom luftgjennomstrømmingen er god nok.

EK-M.2 NVMe Heatsink har fått en veiledende prislapp på 10 euro for den sorte og 13 euro for nikkelversjonen. Vi regner med at den med tid og stunder vil dukke opp i norske nettbutikker, men i mellomtiden kan den også bestilles direkte fra produsenten.

Gjør det enklere å kjøle grafikkortet:

NZXT slipper ny versjon av sin smarte kjølebrakett >>

(Kilde: EKWB)