EA senker prisene i Star Wars: Battlefront II etter massiv kritikk fra brukerne

Spillselskapet EA senker nå prisene med 75 prosent på heltene du kan kjøpe i det kommende spillet Star Wars: Battlefront II.

Dette kommer som et resultat av en massiv misnøye blant spillere og spillnettsider, som har kritisert hvordan det kommende spillet oppfordrer til bruk av vanlige penger for å låse opp viktige deler av spillet. En bruker, som har hatt beta-tilgang til spillet, fortalte at han måtte spille opp mot 40 timer før han hadde spart opp nok «credits» til å låse opp helter som Luke Skywalker eller Darth Vader i spillet.

Kan kjøpe deg frem

Om du ikke vil spille flere titalls timer for å få kloa i de mest kjente heltene i spillet, har EA et betalingssystem hvor du kan bruke ekte penger for å kjøpe deg såkalte «lootboxes». Denne typen betaling, ofte kalt mikrotransaksjoner, er ikke særlig populært blant spillere, spesielt ikke når det gjelder ting som ikke bare omhandler kosmetiske endringer.

Spytter du penger inn i Star Wars: Battlefront II etter at du har kjøpt spillet er du uansett ikke sikret de belønningene du er ute etter. Nettsiden Gamespot brukte hele 100 dollar uten at de fikk nok credits til å låse opp de dyreste heltene.

Rekord i mest nedstemt Reddit-innlegg

I en Reddit-tråd som kritiserte prisene publiserte EA et svar til kritikerne. Kommentaren har er nå forumets mest nedstemte kommentar i hele nettstedets historie.

Over 640 000 brukere har i skrivende stund gitt svaret fra EA tommelen ned, hvor selskapet sier de har ønsket å gi spillerne en følelse av stolthet og bragd ved å låse opp ulike helter.

Senkes med 75 prosent

I et nytt blogg-innlegg bekrefter EA at de nå gjør endringer i prisene på heltene i spillet, som fra og med i dag skal reduseres med hele 75 prosent. Det betyr at heltene fremover vil koste:

Luke Skywalker 15 000 credits

Darth Vader 15 000 credits

Emperor Palpatine 10 000 credits

Chewbacca 10 000 credits

Leia Organa 10 000 credits

Iden 5000 credits

Senker også belønningene?

Samtidig som prisene på heltene senkes, kan mye tyde på at det også blir vanskeligere å sanke inn valutaen du trenger for å kjøpe ut disse.

Nettstedet Gameinformer skriver nemlig at belønningen du får for å fullføre enspillerdelen av spillet nå er satt ned fra 20 000 credits til kun 5000 credits. Altså et fall på 75 prosent.

Med andre ord kan mye tyde på at du fortsatt må belage deg på å spille mange timer før du får kloa i din favoritthelt fra filmene. Vi har prøvd å få kontakt med EA for å høre om disse opplysningene stemmer.

Spillet lanseres for PC, PlayStation 4 og Xbox One førstkommende fredag.

Vurdert den nye Xboxen?

Her kan du lese testen av Xbox One X »

(Kilde: EA, Gamespot og Gameinformer)