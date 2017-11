EA dropper mikrotransaksjoner i Star Wars Battlefront II etter massivt press

I dag ble det kjent at utvikler Dice slår av alle mikrotransaksjoner fra Star Wars Battlefront II, etter massivt press fra spillere.

Spillere reagerte med harnisk da spillutgiveren EA tidigere i år presentert planer for svært utstrakt bruk av mikrotransaksjoner i Battlefront II, deres nye storspill satt til Star Wars-universet.

Tirsdag justert EA ned prisene for det betalte innholdet i spillet med hele 75 prosent for å forsøke å imøtekomme fansen, men samtidig ble belønningene du fikk for å spille gjennom historiedelen paradoksalt nok også redusert med tilsvarende.

Fjerner mikrotransaksjonene

Dette resulterte i at ivrige Star Wars-fans la enda mer press på EAs «Pay to Win»-modell, som altså resulterte i dagens nyhet.

Men bare inntil videre. I en pressemelding skriver Dice at mens de har fjernet muligheten til å handle såkalte krystaller, som er en av spillets valutaer, vil de ta en ny gjennomgang av betalingssystemet før det vil bli introdusert igjen på et senere tidspunkt.

Enkelte, blant annet Gamespot, spekulerer i om en telefonsamtale tidigere i dag mellom EA- og Disney-sjefen (som eier rettighetene til Star Wars-merkevaren) kan være grunnen til at Dice nå gjør endringer i måten mikrotransaksjoner fungerer.

Rent lotteri

Den originale kritikken mot EA og Dice gikk på at spillere i utstrakt rad fikk kjøpe seg fordeler i spillet, og altså ikke kun kosmetiske gjenstander eller våpen. Dersom du åpnet lommeboka kjøpte du dessuten såkalte «Lootboxes».

Lootboxes, overraskelseskasser, forundringspakker eller hva en nå skal kalle dem, fungerer omtrent som et lotteri, og en spiller har ingen kontroll over hva som skjuler seg inne i en lootbox før den er betalt for og åpnet. Nettsiden Gamespot brukte for eksempel hele 100 dollar på lootboxes uten at det var nok til å låse opp det de hadde ønsket seg.

Star Wars Battlefront II lanseres til PC, Playstation 4 og Xbox One i dag, for de som ønsker å støtte EA og Dice til tross for mikrotransaksjonsjaget deres.

