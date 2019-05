Dyson vurderer svære hjul og enorm akselavstand for sin kommende elbil

Elektronikkprodusenten Dyson varslet på høsten i 2017 at de skulle lansere en «radikal» ny elbil. Allerede den gang sendte Dyson inn flere patentsøknader som nå er i ferd med å bli offentlige.

Patentene er selvfølgelig ikke nødvendigvis representative for det som skal bli den ferdige bilen, men de kan kanskje gi en indikasjon på hva Dyson-sjef James Dyson mente da han sa at elbilen ville bli så uvanlig.

Store, smale hjul

Spesielt er det snakk om tre ting, skal vi tro patentene. Det første er betraktelig større hjul enn mange av konkurrentene. Dyson snakker om en bil med en høyde på 160 til 180 centimeter, hvor hjulene skal være på mellom 45 og 55 prosent av bilens høyde.

Det vil altså bety hjul på mellom 72 og 99 centimeter – mest sannsynlig mellom 80 og 85 centimeter – som også vil være smalere enn vanlige hjul.

– Patentene viser en bil med veldig store hjul, som gir lav rullemotstand og høy bakkeklaring. Dette gir et kjøretøy som passer for både byliv og røft terreng, men kan også bidra til økt rekkevidde og effektivitet – vitalt i et kjøretøy hvor hver joule må brukes smart, skrev James Dyson i en epost til Dyson-ansatte onsdag.

I denne hangaren på tidligere Hullavington Airfield har Dyson bygget sine testfasiliteter for den kommende elbilen. Foto: Dyson

I patentet beskriver Dyson hvordan en fossilbil vil slite med å bruke så store hjul, fordi det vil føre til at motorrommet må reduseres, som er vanskelig, eller at bilen må bli bredere. Det vil igjen gi lavere rekkevidde.

I en elbil designet fra bunnen av trenger man verken plassere motoren eller batteriet i front, og større hjul er derfor mulig. Større hjul har imidlertid høyere treghet (inertia) enn mindre hjul, og krever mer energi for å få til å rulle.

Dette mener Dyson-ingeniørene kan mer enn kompenseres for ved hjelp av regenerering og lavere rullemotstand, som til sammen skal gi en nettoforbedring i rekkevidde.

Høye, smale hjul skal gi bedre effektivitet enn hjulene dagens elbiler flest bruker, ifølge Dyson. Innsmalnet front vil også gi bedre aerodynamikk. Foto: Dyson

27-tommers felger?

De påpeker imidlertid at dekkprodusenter har påpekt at smalere hjul gjør at den såkalte lasteindeksen, altså hvor mye vekt hjulene kan bære, reduseres.

Selskapets ingeniører mener imidlertid å ha funnet en hjulstørrelse som skal gi «tilfredsstillende» lasteindeks, som er mellom 80 og 85 centimeter i ytre diameter og mellom 23,5 og 25,5 centimeter brede.

Med dimensjonene Dyson oppgir i patentet vil hjulene kreve felger med diameter mellom 21 og 27 tommer. De største felgene Tesla tilbyr til Model X er til sammenlikning på 22 tommer.

De største felgene Tesla tilbyr til Model X har en diameter på 22 tommer. Foto: Tesla

God plass innvendig

Patentene beskriver også hvordan bilen kan ha stor akselavstand ved at hjulene er plassert langt foran og langt bak, og at føreren vil ha en tilbakelent sitteposisjon som minner mer om en saloon eller en sedan.

Til sammen gir dette en bil som har høy bakkeklaring, men ikke er veldig høy, har en ganske smal front og en flatere frontrute, noe som til sammen skal gi veldig god aerodynamikk og dermed bedre rekkevidde.

Bilen i patentet er mellom 470 og 500 centimeter lang, og har en akselavstand på mellom 320 og 335 centimeter, som både kan gi svært god plass innvendig og mulighet for en større batteripakke enn de fleste av dagens elbiler.

I patenttegningene vises også en bil med tre seterader, som sannsynligvis kan bety opptil sju seter. En Tesla Model S har til sammenlikning en akselavstand på 296 centimeter, Audi e-tron 293 centimeter.

En akselavstand på godt over tre meter er betydelig mer enn hva selv de største elbilene har i dag. Her har vi laget en sammenligning mot Tesla Model X. For enkelhetens skyld gjorde vi hjulene like store, men i praksis vil Dysons hjul – hvis de skulle være utformet ifølge patentet – være en del større. Montasje: Dyson/Tesla/Tek.no

Begynner straks å bygge fabrikken

James Dyson understreker i e-posten til de ansatte at patentene ikke nødvendigvis handler om bilen de faktisk utvikler, men at de er i rute til å lansere den i 2021.

Over 500 mennesker skal være involvert i Dysons elbilprosjekt, og selskapet er like rundt hjørnet med å starte arbeidet med fabrikken i Singapore.

Testingen av bilen vil også rampes opp fra og med neste måned, skriver Dyson til de ansatte.