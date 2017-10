Dubai bygger en by som skal simulere livet på Mars

Noen mener at Mars-koloniseringen nærmer seg, blant andre Elon Musk, men nå viser det seg at den oljerike byen Dubai også har interesse for temaet. Byen skal nemlig anlegge en egen «by» som skal simulere et fremtidig liv på Mars, melder Digital Trends.

Det ambisiøse prosjektet heter Mars Science City og beskrives på Dubais offisielle hjemmeside. Mars Science City skal dekke et område på 176 500 kvadratmeter, noe som skal gjøre den til den største romsimulator-byen noensinne.

Foto: Government of Dubai

På dette området skal det blant annet befinne seg avanserte laboratorier som simulerer Mars' terreng og miljø ved hjelp av blant annet avansert 3D-skriving og isolasjon av varme og stråling, ifølge Dubais myndigheter.

Futuristiske kupler

Laboratoriene skal bygges i «kupler» som ligner på dem man noen ganger ser i science fiction-filmer. I tillegg til laboratorier skal det også bygges andre typer fasiliteter som for eksempel et vitenskaplig museum.

Foto: Government of Dubai

Hensikten er blant annet å tiltrekke seg forskere som forhåpentligvis skal bidra til å bringe mennesker nærmere Mars-kolonisering og å utvikle bedre forståelse av utfordringene som dette vil medføre. I tillegg skal det bo et team i byen i ett år for å finne ut hvordan mennesker klarer seg i et slikt miljø over lengre tid.

Prosjektet er et ledd i den såkalte Mars 2117-strategien, som tar sikte på å bygge den første kolonien på Mars innen 100 år. Akkurat når det hele skal stå ferdig er imidlertid høyst uvisst, men trolig snakker vi et langt tidsperspektiv.

For øvrig har Elon Musk vesentlig mer ambisiøse planer når det gjelder Mars-kolonisering. I fjor kunne Musk fortelle at hans romselskap SpaceX har planer om å sende opp mennesker allerede innen år 2025. I tillegg til dette har Boeing tatt opp konkurransen og vil prøve å slå Musk ved å være først ute med å bringe mennesker til den røde planeten.

