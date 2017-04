Du må trolig vente ekstra lenge på den neste iPhone-telefonen

Forventningene til Apples neste flaggskip har begynt å bygge seg kraftig opp den siste tiden, med stadig nye rykter og spekulasjoner omkring hva iPhone 8 skal by på. Dessverre kan det nå se ut til at Apples-fansen må belage seg på noe lengre ventetid enn vanlig denne gangen, melder 9to5mac.

Den kjente analytikeren Ming-Chi Kuo fra selskapet KGI, som har et godt rulleblad når det gjelder Apple-spådommer, har nemlig uttalt at masseproduksjonen av den neste iPhone-modellen med OLED-skjerm først vil starte rundt oktober eller november.

Det vanlige masseproduksjons- og lanseringstidspunktet for nye iPhone-telefoner, i alle fall for de tre siste modellene, har vært august og september. Dermed kan man altså regne med en merkbar forsinkelse denne gangen, om opplysningene stemmer.

Den neste iPhone-modellen blir visstnok forsinket. Dette illustrasjonsbildet er et konseptbilde av en annen mobilmodell. Foto: YouTube

Krevende komponenter

Ifølge Ming-Chi Kuo skal årsaken til at man trolig må vente lenger på iPhone 8 være at Apple har støtt på vanskeligheter med produksjonen av komponentene til telefonen, hvorav mange skal by på helt ny teknologi.

Blant komponentene som forårsaker forsinkelsen er angivelig den nye OLED-skjermen som telefonen etter alt å dømme skal komme med, den nye A11-brikken og en 3D Touch-modul som visstnok skal være helt nydesignet. Ikke minst bærer den ambisiøse 3D-kamerateknologien telefonen skal komme med også noe av ansvaret.

Akkurat hvor stor forsinkelse det vil være snakk om for forbrukernes del er ikke helt klart, men Ming-Chi Kuo mener det kan oppstå en mangel på telefonen som varer «en stund». Når det gjelder de andre to modellene som skal være underveis, altså de oppgraderte iPhone 7-modellene, skal disse visstnok ikke være forsinket.

I tillegg til de overnevnte spesifikasjonene har ferske rykter indikert at iPhone 8 skal komme med kurvet glass og delvis være laget av rustfritt stål. Skjermen skal dekke så å si hele fronten, og hjemknappen vil bli integrert i skjermen via en kombinasjon av programvare og maskinvare, omtrent som på Galaxy S8.

(Via The Next Web)