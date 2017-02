Du må ha Windows 10 for å utnytte AMDs Ryzen-prosessorer

Mange ser nok frem til AMD, etter flere års uteblivelse, straks vender tilbake til entusiastmarkedet med sine Ryzen-prosessorer. Dessverre melder nå PC World at den nye prosessorgenerasjonen ifølge AMD ikke vil få offisiell støtte for Windows 7, et operativsystem særlig mange entusiaster i Ryzens målgruppe stadig holder fast på, selv ti år etter lansering.

Begrunnes med økt stabilitet og (faktisk) kompatibilitet

Ryzen skal komme med inntil åtte kjerner og etter sigende lanseres i løpet av mars.

Da Windows 7 ble påbegynt var det ikke mulig for Microsoft å spå hvilke teknologier fremtidige prosessorer ville kreve støtte for. Ettersom Ryzen nettopp er utviklet med basis i at en rekke nyere teknologier må støttes av operativsystemet, og utviklingen av Windows 7 ble stanset i 2015, er det dermed verken mulig eller kanskje særlig lurt å gi Ryzen-prosessorene kompatibilitet med det gamle OS-et.

Dette kan være en av de mange Ryzen-teknologiene Windows 7-brukere ikke får dratt nytte av. Foto: AMD

Etter svært mange klager på at Windows 7 ikke støttet Intels Skylake-prosessorer fra 2015 ble støtte for disse bakt inn i operativsystemet helt mot slutten av dets aktive utviklingsperiode. Det samme vil imidlertid ikke skje for Intels nyeste Kaby Lake-prosessorer.

Eller kanskje denne...? Vi får først vite hvor godt Ryzen fungerer under Windows 7 etter at prosessorene er lansert. Foto: AMD

«Ettersom nye prosessorgenerasjoner introduseres vil disse kreve den til enhver tid nyeste Windows-plattformen for støtte», fortalte en talsperson for Microsoft til PC World i august i fjor. Ifølge samme kilde skal dette la Microsoft og prosessorprodusentene sammen sørge for god integrering av funksjoner mellom prosessor og operativsystem, samt øke stabilitet og kompatibilitet.

Kan starte i en Windows 7-maskin

Det er viktig å påpeke at mens AMD ikke offisielt vil støtte sine Ryzen-prosessorer under Windows 7, har selskapet utført tester hvor prosessoren med hell har startet Windows 7 og kjørt programmer. Ingen detaljer om ytelse eller stabilitet i forhold til kjøring under Windows 10 er imidlertid kjent, og det er relativt sikkert at en rekke nye teknologier som kan hjelpe på både nevnte faktorer og ytelse ikke vil være støttet av det snart ti år gamle operativsystemet.

I praksis betyr den seneste uttalelsen fra AMD at spillere og entusiaster som tar sikte på å hoppe på Ryzen-plattformen også må oppgradere til Windows 10 for å dra full nytte av nye funksjoner og oppnå best mulig stabilitet og kompatibilitet med nye enheter.

