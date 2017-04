Du kan laste ned Windows 10 Creators Update allerede nå

Siden Microsoft slapp Windows 10 sommeren 2015 har det populære operativsystemet gått gjennom både små og store forandringer.

11. april er det igjen på tide med de større forandringene. Da starter nemlig utrullingen av Windows 10 Creators Update – en stor pakke som blant annet kan by på en egen spillmodus, et nytt sikkerhetssenter og bedre støtte for 3D-innhold.

For ikke å glemme Paint 3D.

MS Paint får 3D-støtte.

Her er det altså litt å glede seg til, så vi skjønner jo at det kan være vanskelig å vente til den offisielle slippdatoen. Tilhører du nettopp den kategorien – og bruker engelsk versjon av Windows – vil det kanskje glede deg at du kan laste ned og installere Windows 10 Creators Update allerede i dag.

Klar for nedlasting

For å laste ned den nyeste versjonen før den faktiske lanseringen trenger du bare å ta turen innom Microsofts nedlastingsside for Windows 10. Der kan du enten oppgradere operativsystemet ditt direkte, eller laste ned Media Creation Tool. Med sistnevnte kan du forvandle en DVD-plate eller en minnepinne til et installasjonsmedium for Windows 10.

