Drobo har oppgradert sin fembrønns NAS

Da vi i vinter testet den automatikktunge Drobo 5N bemerket vi at den hadde lang fartstid, selv om en NAS på fire år strengt tatt ikke er umoderne heller.

Men å oppgradere maskinvaren med jevne mellomrom er slett ikke dumt, så det er vel ikke direkte overraskende at Drobo omsider har fått snekret sammen en oppdatert versjon: Drobo 5N2.

Fysisk sett er den nye modellen ganske så lik Drobo 5N, men har fått en ekstra gigabit nettverksport på baksiden.

Innvendig har Drobo 5N2 fått en ny prosessor som ifølge selskapets pressemelding skal sørge for høyere overføringshastigheter, men som vanlig er ikke Drobo spesielt rause med tekniske spesifikasjoner eller faktiske ytelsestall.

Av ny funksjonalitet er det verdt å få med seg at Drobo 5N2 støtter DroboDR (Drobo Disaster Recovery), en automatisk backupløsning som kun har vært å finne på selskapets dyrere bedriftsløsninger.

Batteri og plass til SSD

Akkurat som forgjengeren 5N har 5N2 innebygd batteri som skal forhindre at NAS-ens filer blir skadet eller borte på grunn av strømbrudd.

En annen ting med disse NAS-ene er at det er gjort plass til en liten mSATA SSD, som da skal hjelpe til med å levere jevnere og bedre ytelse.

Vi ser at Drobo her kunne gått fra mSATA til den nyere M.2-kontakten, men det ville uansett ikke hatt noe å si for ytelsen.

Med unntak av en ekstra nettverksport, nyere prosessor og DroboDR ser det altså ikke ut til å være all verdens forskjell på Drobo 5N og 5N2.

Vi vet ikke akkurat når den vil bli tilgjengelig, men vi får opplyst en veiledende utsalgspris på 6299 norske kroner.

