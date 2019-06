BankID skaper trøbbel for bankkunder

Flere norske bankkunder har i morgentimene torsdag problemer med å logge inn på bankens tjenester.

Feilen skal skyldes problemer med BankID på mobil, som har gitt brukere feilmelding når de prøver å logge inn.

Oppdatert: BankID bekrefter at problemene på morgenkvisten rammet Telia og Telenor. Kort tid etter at feilen var friskmeldt for Telenor-kunder får vi på ny opplyst at det er enkelte innloggingsproblemer for Telenors brukere av BankID på mobil. Vi oppdaterer saken ved videre utvikling, eller når BankID bekrefter at tjenesten er stabil.

Oppdatert 09:28: Vi får melding fra BankID om at også innlogging med vanlig kodebrikke har problemer.

BankdID-feilen rammer også andre banker, som Gjensidige og Sbanken, som også har problemer med løsningen på morgenkvisten.

BankIDs nettsider varsler at tjenesten har problemer med BankID på mobil for Telia-kunder akkurat nå. Telenor-kunder hadde også problemer på morgenkvisten, men var en liten periode friskmeldt før det på ny meldes om enkelte problemer også for disse.

BankID: – Bruk kodebrikke

Hos BankID er de klar over problemene.

– Det er BankID på mobil som ikke har fungert som det skal, både for Telia og Telenor, forklarer BankIDs pressekontakt, Hanne Kjærnes til Tek.no.

– Problemene for Telenor er løst, men det er fortsatt noen problemer for Telia-kunder. De kan logge inn som vanlig med kodebrikke. Problemene skyldes høy trafikk og at folk sjekker skattepengene, sier Kjærnes videre.

– Vet dere noe om når de siste problemene vil være over?

– Det pleier å bli bedre litt utover formiddagen. Men det er vanskelig å si, for det er mange som prøver å logge inn, svarer Kjærnes.

Det er uvisst hvor stort omfang problemene har og hverken DNB eller BankID kunne si noe om hvor mange som har forsøkt å logge inn uten å komme gjennom.