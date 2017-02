DJI slipper hardhaus-drone med plass til tre kameraer

DJIs såkalte Matrice-serie av droner retter seg hovedsaklig mot profesjonelle brukere og seriøse amatører. Den hittil seneste modellen Matrice 600 ble sluppet i fjor og var deres kraftigste drone hittil, men nå har det kommet en ny Matrice-modell som befinner seg mer i mellomsegmentet.

Den nye dronen heter Matrice 200 og er blant annet laget for å tåle litt røffere forhold enn andre droner, med sin IP43-sertifisering.

Opptil tre kameraer samtidig

Denne sertifiseringen innebærer at dronen er relativt tett og ikke enkelt lar ytre objekter over en viss størrelse komme i kontakt med dronens innmat –og at den er sprutsikker, men altså ikke fullstendig vanntett.

Foto: DJI

Dronen har ellers et innebygget FPV-kamera (first person view) i nesen, som gir brukeren et førstepersonsperspektiv for presis navigering under krevende forhold. I tillegg kommer Matrice 200 med plass til enten én eller to gimbaler på undersiden, som altså betyr at dronen kan utstyres med opptil tre kameraer samtidig.

Alternativt kan man også plassere et kamera på toppen, slik at brukeren har stor fleksibilitet når det gjelder konfigurasjoner. Serien er kompatibel med DJIs egne Zenmuse-gimbaler, deriblant Zenmuse Z30, som blant annet har 30x optisk zoom, og det infrarøde varmekameraet Zenmuse XT.

Avanserte sensorer

Matrice 200 skal videre by på et ganske avansert system for å unngå hindringer, deriblant en lasersensor på toppen som registrerer objekter over dronen, og en stereosensor i fronten som registrerer hindringer foran dronen og på bakken.

Dronen kommer med en dobbel batteriløsning som ifølge DJI skal gi opptil 32 minutter med flytid med én gimbal montert. Maksimal bærekapasitet er to kilogram, og dronen måler 716 mm x 220 mm x 236 mm. Matrice 200 skal komme i salg i løpet av andre kvartal, men ingen pris foreligger ennå.

Under kan du se DJIs presentasjonsvideo av dronen.

