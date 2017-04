DJI oppgraderer en av sine beste droner

Vi var allerede svært imponert over DJIs fjerde generasjon Phantom-drone da vi testet den i fjor høst, og nå har Phantom 4 fått en aldri så liten oppgradering som gjør den enda litt mer attraktiv. Den nye versjonen heter Phantom 4 Advanced.

Den nye utgaven kommer med en del av de samme egenskapene til den forrige oppgraderingen av dronen, Phantom 4 Pro, men har blant annet den fordelen at den blir rimeligere enn Pro-versjonen.

4K med 60 bilder per sekund

En av de viktigste forbedringene er at den nye Advanced-versjonen har et nytt kamera som takler 4K-oppløsning i 60 bilder per sekund, der den vanlige Phantom 4-utgaven kun takler 30 bilder per sekund i denne oppløsningen. Stillbilder tas med en oppløsning på 20 megapiksler.

Phantom 4 Advanced. Foto: DJI

Når det gjelder video har bitraten også blitt skrudd opp og ligger nå på 100 Mbps, som er det samme man finner på Pro-versjonen. Batterikapasiteten har blitt jekket opp og skal nå gi en full halvtime med flyvning.

Som på Pro-versjonen kommer Phantom 4 Advanced med en rekke intelligente flymoduser, for eksempel Draw, som lar deg tegne opp en rute på skjermen som dronen følger mens du kan fokusere på kameraet. DJI har også utstyrt den nye dronen med fem forskjellige sensorer som registrerer hindringer både foran og bak for å legge til rette for effektiv unngåelse av sammenstøt.

Kan fåes med fjernkontroll med egen skjerm

Phantom 4 Advanced kommer med fjernkontroll du må bruke sammen med en mobil eller nettbrett, men dronen blir også tilgjengelig i en litt dyrere Plus-utgave som kommer med fjernkontroll med innebygget skjerm. Denne er på 5,5 tommer og har 1080p-oppløsning.

I DJIs egen nettbutikk er Phantom 4 Advanced og Phantom 4 Advanced Plus oppgitt med amerikanske priser på henholdsvis 1349 dollar og 1649 dollar, hvorav sistnevnte faktisk er litt dyrere enn Pro-versjonen. Dronen skal lanseres den 30. april, men norsk pris og lansering er ennå ikke kjent. Les mer på produktsiden.

Her er en liten selfie-drone som kjenner igjen ansiktet ditt »