Disse VR-brillene kan bli et billigere alternativ til Microsofts HoloLens

I fjor sommer uttalte Microsoft at Windows 10 skulle bli den beste plattformen for VR, og på et pressearrangement kom det frem at flere av Microsofts partnere har VR-briller til Windows 10 på gang. En av dem er Acer, som nå har vist frem sin variant.

Acers VR-briller, som mer presist kan omtales som «blandet virkelighet»-briller, ble avduket på GDC-konferansen nylig. Det kan man lese på den offisielle Windows-bloggen.

Produktet skal sendes ut til utviklere denne måneden, og senere er det godt mulig at vi også vil se en forbrukerutgave av brillene.

Trolig mye billigere enn HoloLens

Når det gjelder spesifikasjoner byr Acers briller på to skjermer med en oppløsning på 1440 x 1440 piksler, en oppdateringsfrekvens på 90 Hz, 3,5 mm audiojack, samt en kabel som inkorporerer både HDMI 2.0 og USB 3.0. All sporing foregår via interne sensorer, slik at det ikke er nødvendig å installere ytre sensorer.

Acer er bare én av dem som har VR-briller på vei til Windows. Dette er de øvrige produktene, som vi ennå ikke vet så mye om. Foto: Microsoft

Brillene er tilsynelatende vesentlig enklere enn Microsofts HoloLens når det gjelder maskinvare, som trolig vil innebære at den eventuelle forbrukerutgaven blir et betydelig mer overkommelig produkt enn HoloLens, som koster 30 000 kroner.

I blogginnlegget opplyser Microsoft ellers om at blandet virkelighet-satsingen etter hvert vil spre seg til flere plattformer utover PC. Planen er å bringe innhold til Xbox-plattformen, inkludert den kommende Project Scorpio-konsollen, i løpet av 2018.

I tillegg til Acer har ASUS, Dell, HP og Lenovo for øvrig også blandet virkelighet-briller på vei til Windows-plattformen i løpet av året, så disse vil vi nok også snart vite mer om.

