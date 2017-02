Disse VR-brillene har én 4K-skjerm for hvert øye

Det har etter hvert blitt stor konkurranse på VR-markedet, og utviklingen har virkelig skutt fart den siste tiden. På den nylig avholdte CES-messen ble det vist frem diverse VR-produkter som ikke fikk så mye oppmerksomhet, hvorav særlig ett var verdt å legge merke til. Det melder VR World.

Et kinesisk selskap ved navn Pimax viste nemlig frem et par VR-briller som skilter med intet mindre enn 8K-oppløsning, eller rettere sagt én 4K-skjerm per øye, som altså gjør at produktet foreløpig stiller i en egen klasse.

Seks ganger mer enn Rift og Vive

Dette følger med i pakken, men det er ennå uvisst når brillene skal lanseres for forbrukere. Foto: Pimax

Brillene leverer altså 3840 x 2160 til hvert øye, noe som er mer enn seks ganger den oppløsningen som Oculus Rift og HTC Vive opererer med, og som skulle være nok til å mer eller mindre eliminere den såkalte nettingeffekten.

Som selskapet ellers melder på sin Facebook-side har brillene en meget bred synsvinkel på hele 200 grader, som er nesten dobbelt så mye som hos de to nevnte konkurrentene. Designet på brillene minner om de svenskproduserte VR-brillene StarVR, som også har et synsfelt på rundt 200 grader.

Søker folkefinansiering

Oppdateringsfrekvensen skal ligge på 90 Hz, og forsinkelsen er på 18 millisekunder, som begge tilsvarer det man finner på Rift og Vive. To eksterne sensorer for posisjonssporing og to håndkontroller følger med. For å drive VR-brillene trengs det rimeligvis en heftig rigg, og VR World anbefaler minst et GTX 1080-skjermkort. Spør du oss burde du nok satse for noe enda heftigere, og selv vårt oppsett med doble GTX 1080-kort hadde hatt store problemer med 8K-oppløsning med 90 bilder i sekundet...

Brillene skal ifølge utvikleren bli «rimelige», men den endelige prisen foreligger ennå ikke. Produktet skal snart lanseres på finansieringsnettstedet Kickstarter, og da vil få trolig få vite flere detaljer, inkludert tidspunktet det vil bli mulig å skaffe seg brillene.

