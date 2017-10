Disse VR-brillene har allerede samlet inn mer penger enn Oculus Rift på Kickstarter

I februar i år skrev vi om et nytt par VR-briller som skal konkurrere med Oculus Rift og HTC Vive kalt Pimax, som skilter med «8K-oppløsning». Siden den gang har produktet søkt folkefinansiering på Kickstarter, hvor det rett og slett har blitt en knallsuksess.

I skrivende stund har Kickstarter-brukerne lovet bort hele 2,5 millioner dollar til Pimax-brillene, av et mål på bare 200 000 dollar. Til sammenligning samlet de kjente Oculus Rift-brillene totalt inn 2,4 millioner dollar på nettstedet i sin tid, så Pimax har altså allerede oppnådd høyere popularitet.

Pimax skiller seg altså ut ved at brillene har 8K-oppløsning, som er noe misvisende, da brillene nærmere bestemt opererer med en 4K-skjerm på 3840 x 2160 piksler per øye.

Langt skarpere enn Rift og Vive

Dette gjør brillene likevel mye mer høyoppløste enn andre VR-produkter på markedet, og ifølge utvikleren skal oppløsningen gjøre den berømte nettingeffekten til en saga blott. Til sammenligning opererer Rift og Vive med kun 1080 x 1200 piksler per øye.

Av andre nevneverdige egenskaper har Pimax-brillene en bred synsvinkel på 200 grader, som er nesten dobbelt så mye som på de nevnte konkurrentene med sine 110 grader. Forsinkelsen ligger på 15 millisekunder, og oppdateringsfrekvensen til skjermene er på 90 Hz, det samme som på Vive og Rift.

Så mye skarpere skal Pimax være sammenlignet med Oculus Rift og HTC Vive. Foto: Kickstarter

Både ekstern og intern posisjonssporing

Brillene har også posisjonssporing, og her kan man visstnok velge mellom ekstern sporing ved hjelp av lasere og intern posisjonssporing ved hjelp av moduler som kan settes på brillene. Det modulære designet skal også gjøre det mulig å sette på eventuelle andre, fremtidige moduler, for eksempel sporingsmoduler for hendene.

Det finnes riktignok begrenset med 4K-innhold til VR, men utvikleren sier at alt innhold som har lavere oppløsning vil bli oppskalert via en egen prosessor. Hvor godt dette fungerer er selvsagt vanskelig å si.

For å sikre deg et eksemplar av 8K-utgaven må du love bort minst 500 dollar, men produsenten tilbyr også en variant med 5K-oppløsning for 100 dollar mindre. Utsendelsene skal etter planen starte i januar neste år. Mer informasjon finner du på Kickstarter, og se også video under.

Snart kan du gjøre Oculus Rift trådløs »