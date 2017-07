Disse rimelige brillene gir deg utvidet virkelighet ved hjelp av en iPhone

Det finnes som kjent en rekke alternativer innen mobil VR, men mobilbaserte briller som gir deg såkalt utvidet virkelighet er noe mer sjeldne. Nå har det dukket opp et nytt slikt produkt, har blant andre Engadget snappet opp.

Mira Prism er navnet på et par utvidet virkelighet-briller som henter maskinkraften sin fra en mobiltelefon og som kun koster 99 dollar i USA, altså rundt 800 kroner.

Brillene fungerer ved å speile bilder som vises på skjermen og projisere dem på et gjennomsiktig «visir» foran øynene til brukeren. På denne måten får man altså en effekt ala det for eksempel Microsofts HoloLens tilbyr, men i en opplagt mye enklere utgave.

Foto: Mira

Kun kompatibel med iPhone

For å bruke brillene må du være i besittelse av enten en iPhone 6, 6s eller 7, som altså skyves inn i en lomme på brillene og vil befinne seg i en vinklet posisjon rett over øynene.

Produktet legger altså til rette for interaksjon med virtuelle objekter som vises oppå de virkelige omgivelsene, og ifølge Engadget, som fikk prøve produktet, fungerer det hele faktisk ganske bra når man tar den lave prisen i betraktning.

Brillene kommer med rotasjonssporing og en bevegelsessensitiv fjernkontroll med berøringsflate og avtrekker-knapp. Produktet har også en tilskuerfunksjon som gjør at andre kan se utvidet virkelighet-bildene dine fra et nettbrett eller en mobil.

Prism kan altså forhåndsbestilles nå til en pris på 99 dollar, men produktet er kun tilgjengelig i USA og Canada inntil videre, så det er uvisst når det eventuelt kan kjøpes her til lands. Les mer på hjemmesiden, og se også video under for en introduksjon.

