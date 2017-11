Disse ørepluggene stenger ute snorkingen og gir deg søvndyssende lyder i stedet

Det finnes allerede mange lydprodukter med såkalt støykansellerende teknologi, men nå har det dukket opp et produkt med en litt ny vri. På Indiegogo har Bose nemlig lagt ut et par øreplugger som både stenger ute plagsom lyd og spiller av sine egne lyder på samme tid.

Ørepluggene er basert på teknologien fra selskapet Hush, som la ut noen lignende ørepropper på Kickstarter i 2014. Nå har den kjente lydprodusenten Bose kjøpt opp selskapet og lagt det ut på Indiegogo for å lodde stemningen og for å teste produktet blant brukere før en bred markedslansering.

De nye ørepluggene baserer seg ikke på aktiv støykansellering, men benytter derimot en kombinasjon av vanlig, passiv lydblokkering og avspilling av ulike lyder som skal «maskere» de plagsomme, skarpe lydene som holder folk våkne om natten.

Foto: Indiegogo

Utsolgt på Indiegogo

Lydene som spilles av i ørepluggene skal dekke over den delen av lydene fra omgivelsene som trenger gjennom den passive blokkeringen, og er spesialdesignet av ingeniører for å ha en beroligende, søvndyssende effekt på brukeren.

Brukeren kan selv velge mellom et antall lyder via en medfølgende mobilapplikasjon. Appen kan også brukes til å justere volumet på lydene, hvor lenge de skal spilles av og til å stille inn en alarm slik at man kan våkne uten å vekke partneren ved siden av. Pluggene kommer med et eget etui som kan brukes til å lade ørepluggene, og batteriet skal holde til en hel natt med lydavspilling, ifølge produsenten.

På Indiegogo har ørepluggene samlet inn 438 000 dollar av et fleksibelt mål på 50 000 dollar, så det er ingenting å si på populariteten. Eksemplarene som ble tilbudt via Indiegogo er nå utsolgt, men produsenten understreker at disse kun er prototyper, og den endelige forbrukerversjonen skal legges ut for salg en gang utpå nyåret.

Under kan du se en informasjonsvideo om ørepluggene.

