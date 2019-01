Disse knyter seg selv og styres av en app

Vi har lenge fulgt med på de «Back to the Future»-inspirerte skoene til Nike, som vi fikk se helt tilbake i 2015. Da dukket opp på markedet i 2016 var de både svært dyre og vanskelige å oppdrive, men nå forteller Nike at «folkemodellen» av de selvknytende fremtidsskoene er på vei.

Knyter seg selv

Knappene i sålen lar deg veksle mellom ulike passformer. Skoene har også innebygget QI-lading. Foto: Nike

Modellen, som kalles Nike Adapt BB, er riktig nok rettet mot basketballspillere, men det trenger du jo ikke å bry deg om så lenge de både knyter seg selv og kan styres via en app. Disse er for nerder også!

Innebygde sensorer og en egen motor jobber sammen for å føle seg frem til hvor hardt skoen skal strammes rundt akkurat din fot når du tar dem på. Men også mens du brukes skoene vil skoen jakte på den perfekte tettheten til foten din, ved å justere seg dynamisk basert på hvor aktiv du er.

Tilpasser seg det du driver med

Nike skal ha testet skoene grundig. Foto: Nike

Nike forteller at skoene under en basketballkamp for eksempel kan styres til å løsne seg litt under en «timeout» og gi føttene dine mer rom, før de strammer seg igjen i det du går ut på banen. Denne automatikken skal kunne overstyres eller tvinges ved å skifte mellom en rekke forhåndsprogrammerte innstillinger enten via en app på telefonen din eller en knapp i skosålen.

Ifølge Nike skal den dynamiske snøringen i skoen gjøre den mer behagelig å bruke over lengre tid, ettersom føttene dine visstnok kan bli inntil en halv størrelse større når du er aktiv og dermed kreve mindre press enn når du eksempelvis sitter stille, går rolig eller varmer opp.

Med tiden skal skoene bli enda smartere enn i dag, så selvsagt har de støtte for å motta fastvareoppdateringer gjennom telefonen din. De har også støtte for QI-lading, slik at de kan lades via en plate du setter dem på.

Teknologien kommer til andre produkter også

Adapt BB-skoene kommer på markedet 16. februar, i alle fall i USA, til en pris på 350 dollar. Om du ikke falt helt for designet, men liker konseptet med selvnytende sko eller bare har en ting for ting som kan motta fastvareoppdateringer, så ikke fortvil: Nike forteller nemlig at teknologien som benyttes i skoene også vil bli brukt i andre produkter fra selskapet fremover.

(Kilde: BGR)