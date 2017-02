Disse Lightning-ørepluggene til iPhone lar deg lade mobilen mens du bruker dem

Apples berømte fjerning av hodetelefoninngangen på den nye iPhone-modellen har som kjent gjort det nødvendig å enten bruke trådløse øreplugger eller Lightning-baserte produkter. Nå har det kommet et nytt, spennende produkt i sistnevnte kategori.

Rayz er navnet på en nye serie øreplugger fra japanske Pioneer. Serien består av to modeller, Rayz og Rayz Plus, hvorav særlig sistnevnte har en snedig egenskap.

Kommer med egen Lightning-inngang

Plus-varianten av ørepluggene kommer nemlig med en egen Lightning-port på selve kabelen. Dermed har du altså en ekstra port tilgjengelig slik at du kan lade mobilen mens ørepluggene er koblet til mobilens Lightning-inngang.

Rayz Plus kommer med egen Lightning-inngang på kabelen, som du kan se til venstre på bildet. Foto: Pioneer

Ifølge Pioneer skal Rayz Plus være de hittil eneste Lightning-ørepluggene med denne egenskapen. Av andre egenskaper kommer pluggene med såkalt smart støykansellering, en patentert teknologi som fungerer ved å optimalisere støykanselleringen til ørene dine og til omgivelsene.

Pluggene har også en egen modus kalt HearThru, som slipper visse lyder gjennom støykanselleringen, for å sikre at man er oppmerksom på omgivelsene. Ellers kommer Rayz-serien med mikroner som både brukes til samtaler og til å registrere hvorvidt pluggene sitter i øret.

Smartknapp og app

Ved hjelp av denne funksjonen kan pluggene slå musikken på pause automatisk når man tar pluggene ut av øret, og sette den i gang igjen når man setter pluggene i øret.

Pluggene kommer videre med en «smartknapp», som man kan programmere via den medfølgende applikasjon og for eksempel brukes til å åpne andre apper og til å justere innstillingene til pluggene. Rayz og Rayz Plus har amerikanske priser på henholdsvis 100 dollar og 150 dollar, og norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent.

Mer informasjon finner du hos Pioneer, og se også reklamevideoen under.

