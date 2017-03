Disse gir deg bærbar surroundlyd på farten

I desember i fjor meldte vi om et nytt og ganske uvanlig produkt fra LG kalt Tone Studio, en slags nakkebøyle som gir deg bærbar surroundlyd. Nå har LG kunngjort at produktet er på vei ut på markedet, og i Europa vil lanseringen skje i løpet av mai måned.

Tone Studio er altså et hodetelefon-lignende produkt som i realiteten er en bærbar høyttaler som du legger rundt halsen, som et alternativ til tradisjonelle hodetelefoner eller øreplugger.

Ta med deg surroundlyd

Meningen er å sette brukere i stand til å spille av lyd og musikk uten å måtte ha noe på eller i ørene når du er på farten, slik at omgivelsene ikke stenges ute mens du lytter. Dermed er poenget altså at du for eksempel kan høre ringeklokken på døren mens du lager mat og hører på musikk, og at du kan være mer oppmerksom når du for eksempel sykler.

LG sier imidlertid ingenting om hvor mye du kommer til å irritere alle rundt deg, når du pumper ut musikk fra nakken din, i stedet for direkte inn i ørene.

Produktet skal ifølge LG gi ekte, bærbar surround-lyd, og er beregnet både på avspilling av lyd i forbindelse med dataspill eller filmer og musikkstrømming.

Produktet inneholder fire høyttalere, hvorav de to hovedhøyttalerne befinner seg under ørene når man har på seg bøylen, mens de to andre høyttalerne vibrerer mot kragebeinet til brukeren. Tone Studio er utviklet i samarbeid med DTS og skal by på høy teknisk kvalitet og presis lydgjengivelse ved hjelp av hi-fi-dac.

Bøylen skal altså lanseres i Europa i mai, men den nøyaktige, norske lanseringsdatoen er ikke kjent, og det er heller ikke prisen.

