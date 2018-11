Disneys Netflix-rival har fått navn

Disneys kommende strømmetjeneste vil hete Disney+, varslet Walt Disney Company i natt.

Selskapet annonserte i fjor sommer at de ville trekke ut innholdet sitt fra Netflix. Strømmegiganten har nemlig hatt en gullkantet avtale med Disney om strømming av Disney-innhold, inkludert Marvel-, Pixar- og Lucasfilm-titler.

Disneys uttrekking innebærer at alle filmer som slippes frem til utgangen av 2018 vil dukke opp på strømmetjenesten, og forbli tilgjengelig der ut 2019.

Ny Star Wars-serie

Disney+ vil i tillegg til arkivinnhold kunne by på nye, originale titler. Disney varslet i går at Lucasfilm jobber med en egen Star Wars-serie for Disney+, hvor produksjonen skal starte neste år.

Denne vil finne sted før handlingen i Rogue One: A Star Wars Story fra 2016, fokuserer hovedsaklig på karakteren Cassian Andor og kommer i tillegg til den allerede varslede serien «The Mandalorian».

Disney varslet også en egen serie med Marvel-karakteren Loki i hovedrollen, spilt av Tom Hiddleston. Nye historier både i Monsters Inc- og High School Musical-universene er også planlagt for strømmetjenesten.

Den norske Disney+-nettsiden inneholder foreløpig bare en «Hold meg oppdatert»-knapp. Foto: Skjermdump

Fox og National Geographic

Disney kjøpte dessuten Fox for rundt 600 milliarder kroner nylig, som også ga innholdsbiblioteket deres en kjempeboost.

Den foreløpige nettsiden til Disney+ viser i tillegg National Geographic-logoen, så det er sannsynlig at det vil dukke opp en stor mengde naturinnhold derfra. National Geographic er i hovedsak eid av Fox, som altså nå er eid av Disney.

Disney+ skal lanseres i USA sent i 2019. De har foreløpig ikke sagt noe om lansering i andre markeder.