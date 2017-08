Disney trekker seg fra Netflix

Disney har annonsert planer om å kutte båndene med Netflix og lansere sin egen strømmetjeneste, melder blant andre The Verge.

Forsvinner ut i 2019

Netflix signerte i 2012 en gullkantet avtale med Disney om rettigheter til strømming av Disney-innhold, inkludert Marvel-, Pixar- og Lucasfilm-titler.

Avtalen innebærer at amerikanske Netflix-kunder får tilgang til innholdet på samme tid som det vanligvis blir tilbudt premiumkanaler på kabel-tv, og blokkerer samtidig andre aktører fra å vise det - i alle fall i en viss tidsperiode. Avtalen skal koste Netflix milliarder hvert år.

Den trådte imidlertid ikke i kraft før i september i fjor, så Netflix får ikke nyte godt av innholdet lenge. Disneys uttrekking innebærer at alle filmer som slippes frem til utgangen av 2018 vil dukke opp på strømmetjenesten, og forbli tilgjengelig der ut 2019.

Innhold som har premiere på kino etter årsskiftet vil ikke komme på Netflix.

Går glipp av Frost 2

Timingen betyr at Netflix går glipp av stortitler som oppfølgeren til Frost og Toy Story 4, men de rekker for eksempel Star Wars: The Last Jedi og Thor: Ragnarok.

Disney har også meldt at de vil gjøre solide investeringer i eksklusive filmer og serier for den nye strømmetjenesten, som skal ha premiere i løpet av 2019.

For norske Netflix-kunder ser det ut til at Disney-uttrekkingen får minimale konsekvenser. Ingen av fjorårets storfilmer fra Disney, som Finding Dory, Alice Through the Looking Glass eller Jungelboken, er tilgjengelige på norske Netflix, mens alle er i det amerikanske biblioteket.

Minimalt av arkivinnholdet til Disney er også tilgjengelig her på berget.

Det skal for øvrig også nevnes at Disney allerede har en strømmetjeneste kalt Disney Life, men denne er kun tilgjengelig for kunder i Storbritannia og har et større fokus på Disney-arkivet enn det nyeste innholdet. Prisen er imidlertid bare fem pund i måneden, altså drøye 50 kroner.