Disney avslører prisen for strømmetjenesten sin: Nesten halvparten av et Netflix-abonnement

Siden november i fjor har vi visst at Disneys strømmetjeneste vil hete Disney+, men bortsett fra navnet og en håndfull titler de jobber med, har ikke selskapet røpet mye.

Det endret seg i natt da Disney avslørte både abonnementsprisen, lanseringsdato, satsingsområder og investeringer.

Nesten halvparten av Netflix

Disney+ vil koste 6,99 dollar i måneden, som er nesten halvparten av det hovedkonkurrenten Netflix koster i USA; 12,99 dollar. I Norge koster Netflix' billigste abonnement 89 kroner.

Disney-sjefen Bob Iger sier de bevisst priser seg lavt for å nå ut til så mange som mulig. Foto: Alberto E. Rodriguez

Det er ikke sikkert om Disney+ vil tilby flere varianter av abonnement slik Netflix gjør, hvor du kan betale mer hvis du vil ha muligheten til å strømme samtidig til flere enheter, eller for å låse opp 4K-bildekvalitet.

De tilbyr imidlertid også et årsabonnement på 69,90 dollar, som tilsvarer en månedspris på 5,83 dollar i måneden. Det er det ingen andre strømmetjenester som gjør.

På spørsmål om hvorfor de valgte akkurat denne prisen, som er betydelig lavere enn konkurrentene, var Disney-sjefen Bob Iger tydelig på at de ønsker å nå ut bredt, så fort som mulig:

– Dette er vårt første virkelige forsøk ut i denne verdenen (strømming, journ.anm.), og vi vil nå så mange mennesker som mulig, sa han under en pressekonferanse, melder Variety.

Slippes i november, kommer trolig til Norge kort tid etter

Lanseringsdatoen for Disney+ i USA vil være 12. november. Deretter skal de imidlertid raskt følge opp med å lansere tjenesten i ytterligere land. Variety skriver at Vest-Europa og Asia står høyt på listen her, og vil få tilgang til strømmetjenesten i løpet av fjerde kvartal i år og begynnelsen av 2020.

Øst-Europa og Latin-Amerika skal få tilgang mot slutten av 2020.

Stort utvalg av filmer og serier

Disney+ vil ha et stort utvalg av serier og filmer å tilby fra lanseringsdagen, med et ganske bredt spekter av innhold. De eier tross alt animasjonsstudioet Pixar og kan tilby alle deres velkjente filmer, Lucasfilm med samtlige Star Wars-filmer og Marvel med deres store spekter av superheltfilmer.

Der Netflix tidligere var strømmetjenesten som fikk tidligst tilgang til Disney-filmer etter de hadde vært på kino, vil disse nå komme til Disney+ i stedet. I år inkluderer det filmer som Captain Marvel, Toy Story 4, Dumbo, Avengers: Endgame og Frozen 2, for å nevne noen.

Wanda Maximoff og Vision, to superhelter fra Marvels filmunivers, skal også få sin egen TV-serie på Disney+. Foto: Disney

En av Disney+' eksklusive serier heter The Mandalorian. Foto: Disney

I tillegg planlegger Disney å lage en rekke serier eksklusivt for Disney+, slik konkurrerende strømmetjenester har gjort for å sikre seg faste kunder. Under nattens avsløring viste de blant annet logoen til en kommende serie kalt Falcon & Winter Soldier, som skal ha de to superheltene kjent fra Marvels filmunivers i hovedrollene. De planlegger også en serie med fokus på Loke (Loki) fra det samme filmuniverset, samt en serie kalt WandaVision, som sentrerer seg rundt Wanda Maximov og Vision.

For Star Wars-interesserte vil det komme en serie kalt The Mandalorian, skapt av John Favreau, som utspiller seg tre år etter episode 6 i Star Wars-universet.