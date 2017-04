Diskolys, prosjektorer og plass til 12: Sjekk de feteste riggene vi så på TG 2017

Tek.no/Hamar: Du har i utgangspunktet ikke så mye plass å rutte med som deltaker på TG. Man må tage det man haver, og det man haver sin tildelte plass i sin tildelte rad, og 80 centimeter bredde samt 60 centimeter dybde å boltre seg på.

Høyden er det derimot ikke noen bestemte begrensninger, utover at man må søke om særskilt tillatelse for konstruksjoner som har en høyde på over 2 meter over bordraden.

Det var flust av fargerike og kreative løsninger langs alle radene i Vikingskipet. Ta en titt på bildegalleriet av de riggene som var mest iøynefallende på vår vandring gjennom Vikingskipet!

Pacman-figurer som håndtak på låsbare hyller på en flott konstruert og herlig limegrønn to-persons-rigg? Vi elsker det! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Noen hadde en mer avslappet tilnærming til dekor av riggene, og gikk rett og slett løs på den med spraymaling og lot fantasien løpe løpsk. Resultatet? En skikkelig bad-ass rigg! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Denne riggen hadde ikke bare fin fargedekorasjon, men ogsa store hyller med plass til dyne – lett tilgjengelig for en liten blund foran PC-en. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Det skortet ikke pa rigger med LED-lys og kjente og kjære spillfigurer i hyllene. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Med litt teamwork og delevilje kan man få til noe som dette: En sammenhengede rigg med plass til 12 personer! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Hvem har sagt at man trenger å være så innmari praktisk når man setter opp riggen sin? Dette var nok den mest utradisjonelle riggen av riggene vi så. Dekorativ var den i alle fall! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Å være på TG trenger ikke gå på akkord med komfort! Dette var den mest luksuriøse riggen vi sa i år, med egen sofa, masse hylleplas og en gedigen monitor. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

En sekspersons-rigg med rullgardiner for å skjule hyllene. Matchende luer til laget må så klart også til. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Denne gedigne riggen hadde en stor monitor på toppen som i fotoøyeblikket streamet opptak fra konserten på TG kvelden før. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Med litt planlegging av hvor man sitter kan man få til rigger som dette, med projektor som projiserer på et lerret spent opp på motsatt side. Søylene med LED-lys, diskokulene og den flotte LED-vifteformen på toppen tar rett og slett kaka. Dette var definitivt den mest kreative og forseggjorte riggen vi så på TG! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Med spreke farger og blinkende kule på toppen av riggen er det ingen sak å finne igjen plassen sin. Denne riggen tittet vi faktisk på i fjor også, og den holder seg fortsatt godt! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

En svært hemmelighetsfull rigg som man kan si står i stil med årets TG-tema: #secrets. Hele riggen var nærmest et gedigent skap. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Man kan komme langt – eller i det minste høyt – med en enkel trehylle. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Denne riggen var ikke bare svær, den hadde både vanlige, åpne hyller og kjølehyller! I tillegg hadde de fleste en sekundær monitor festet med skruer over den første monitoren. Med kabinettet helt på toppen sparer man også mye plass. Lysrekka syns vi også var en veldig stilig detalj. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Det var flere som hadde spreke farger, egne hyller til brus og låsbare hyller. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Denne tre-personsriggen var helt demonterbar. og kunne dermed fraktes flatpakket til Vikingskipet, og er et resultat av grundig planlegging og tegning. Låsbart skap var en finesse, og sikkerhetsteipen beskytter mot den skarpe kanten. Skaperen, som var første gang på TG i år, fiksa alt i sin egen garasje. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Her er riggen på forrige bilde flatpakket, klar til å transporteres til Vikingskipet. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Den nest lengste riggen vi så på TG huset seks personer, var 4,80 meter lang. "Stillingstittel" til hver person var sirlig skrevet med tusj over hver dedikerte plass. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Ikke gå glipp av de neste sakene som kommer fra årets TG i løpet av helgen, blant annet en sniktitt bak kulissene!