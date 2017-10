Din iPhone kan få mye bedre batteritid

Etter at iOS 11 ble mulig å laste ned for folk flest har Apple fulgt opp med flere mindre oppdateringer. Nå nærmer det seg imidlertid en potensielt ganske viktig fornying. Kommende iOS 11.1 skal nemlig gi mye bedre batteritid.

Det er Youtube-kanalen iDeviceHelp som har sammenliknet batteritiden mellom iPhoner som kjører dagens vanlige iOS 11-utgave, og beta-utgaven av iOS 11.1. Der viser det seg at telefonene med beta-versjonen i noen tilfeller klarer nesten en dobling av tid med skjermen påskrudd sammenliknet med vanlig iOS 11.0.3, som de fleste har installert på telefonene sine i dag.

Telefonene som var med i testen var iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus og iPhone 8 Plus. Det er altså kun de store iPhone-modellene som er med i testen, men det er høyst sannsynlig at også de vanlige iPhone-modellene vil dra svært god nytte av denne oppdateringen.

iPhone 8 Plus varte fire timer lenger

iPhone 6 Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus iOS 11.0.3 285 minutter 245 minutter 280 minutter iOS 11.1 Beta 460 minutter 410 minutter 535 minutter Differanse +175 minutter +165 minutter +255 minutter Våre tester Les testen her Les testen her Les testen her

Som vi ser ble resultatene for de to eldste generasjonene nokså like, med drøyt to og en halv time ekstra brukstid oppå de fire-fem timene skjermtid hver leverte i utgangspunktet.

iPhone 8 Plus lå jevnt med 6 Plus med dagens iOS, mens den virkelig dro fra med den nye programvaren.

Den klarte nesten en dobling av batteritiden, og varte rundt fire timer lenger enn med dagens programvare.

Testen ble gjort med identiske innstillinger og lysstyrke på samtlige tre modeller, og testeren ble så overrasket av resultatene at testen ble kjørt to ganger med samme resultat. Det understrekes også at dette ikke nødvendigvis er identiske resultater med det alle andre vil få, men mer en generell pekepinn.

Ikke forvent nøyaktig samme resultat

Det kan gjenstå småting i iOS 11 som skal skrus på eller endres før den blir tilgjengelig for alle. Blant annet ventes det stadig på iMessage-støtte i skyen, slik at alle enhetene holder oversikt over leste og mottatte meldinger. I tillegg til det er det snakk om komplekse produkter der både maskinvare og programvare i noen tilfeller kan ha feil eller oppføre seg bittelitt forskjellig på enkeltenheter.

I tillegg til det er det sannsynlig at de tre testtelefonene er slitt i ulik grad, slik at det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner fra beste og dårligste resultat. I stedet er det snakk om relative forbedringer for hver av disse telefonene - og det ser testen tydelig ut til å vise at skjer.

Det skal sies at testeren ikke sier noe om den faktiske alderen eller mengden bruk hver av telefonene har.

Se hele videoen fra iDeviceHelp under: