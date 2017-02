Dette VR-utstyret fungerer som en «lykkepille» for stressede mennesker

VR kan bruks til så mangt, og det viser seg at det heller ikke er noe i veien for å utnytte VR-brillene til mentalt velvære. Et nytt produkt ved navn Kortex tar sikte på nettopp dette, og søker nå folkefinansiering via Indiegogo.

Kortex er en plastboks som festes til den samme stroppen som VR-brillene bak på hodet, og som skal ha den egenskapen at den reduserer brukerens stressnivå og øker lykkefølelsen.

Reduserer streehormonet

Dette gjør produktet ved å sende skiftende strømpulser inn i hodet via et sett elektroder som festes til hodet, og samtidig mates altså brukeren også med visuelle stimuli i form av avslappende VR-bilder- og animasjoner. Det kan imidlertid også brukes uten VR-briller.

Med på kjøpet får man VR-innhold som ser slik ut. Foto: Indiegogo

I mer tekniske, medisinske termer fungerer produktet ved å stimulere hjernen til å produsere serotonin og melatonin, to stoffer som er viktige i reguleringen av henholdsvis humør og søvn. Samtidig reduseres produksjonen av det såkalte stresshormonet kortisol.

Produktet er utviklet av et selskap som heter Fisher Wallace Labs, som skal ha 10 års erfaring innen produksjon av medisinsk utstyr, som altså skulle indikere at det ligger en viss medisinsk kunnskap bak konseptet.

Ikke billig

Kortex er beregnet for rundt 20-minutters per dag, noe som ifølge utvikleren skal føre til merkbare, positive resultater i form av mer energi, bedre fokus og generelt bedre mental helse. Det skal heller ikke være mange negative bivirkninger, men utvikleren sier at et lite mindretall vil kunne oppleve midlertidig hodeverk, svimmelhet eller irritasjon på huden hvor elektrodene er festet.

Ifølge utvikleren vil de fleste ikke kjenne noe når de bruker produktet, men noen kan kjenne en svak kribling på elektrodepunktene. Hvor godt produktet faktisk fungerer er selvsagt vanskelig å si uten å teste det selv, men om du er interessert kan du sikre deg et eksemplet fra Indiegogo for 300 dollar.

Den endelig prisen er ventet å ligge på 600 dollar, så det er ikke akkurat et billig produkt. Utsendelsene skal etter planen starte i juli. Les mer på Indiegogo, og se også video under.

