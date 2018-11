Dette var de mest solgte bilene i oktober

Det ble registrert 11 655 nye personbiler i oktober, melder Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Det er 6,6 prosent færre enn i samme måned i fjor, men til gjengjeld det flere bruktbiler som skiftet eier. 43 972 bruktbiler ble omregistrert i oktober. I tillegg kommer også 1961 bruktimporterte biler, som i mange tilfeller bare er biler som er førstedagsregistrerte i andre land og så sendt rett til Norge.

Snaut fire av ti var elbiler

Av de nyregistrerte bilene var 38,6 prosent nullutslippsbiler. Fire av disse var hydrogenbiler, resten elbiler, ifølge OFV, som får sine data fra Statens vegvesen. Nullutslippsandelen var betraktelig høyere enn samme måned i fjor (21,4 prosent), men samtidig lavere enn i september, da den var så høyt som 45,3 prosent.

På topp igjen: Nissan Leaf tar tilbake tronen som den mest solgte bilen i Norge, etter at Tesla Model X vikarierte i september. Foto: Hanne Hattrem, VG

September var imidlertid siste måned i kvartalet, og medfører for eksempel for Teslas del betraktelig flere leveranser enn i andre måneder, noe som driver elbilandelen opp.

Hybridbiler hadde 28,3 prosent markedsandel, og av disse var snaut 60 prosent ladbare hybrider.

Volkswagen tilbake på topp

Av merkene tok Volkswagen tilbake tronen fra Tesla etter en svak septembermåned. Over 14 prosent av alle biler som ble registrert i oktober var en Volkswagen. Tesla hadde på sin side en meget rolig måned etter et travelt september, og leverte bare 201 biler i oktober. Det ga dem en markedsandel på skarve 1,7 prosent.

Bak Volkswagen fulgte for øvrig Nissan, med 11,7 prosent markedsandel, og Toyota, med 10,3 prosent.

Jaguar gjør et anseelig byks på statistikken i Norge. Rundt 600 i-Pace har nådd kundene så langt i år. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et merke som nok opplevde en rekordmåned var Jaguar, som dyttet ut 458 biler i løpet av oktober. Det skyldtes selvfølgelig starten på leveransene av elbilen i-Pace, som tross startpris på 600 000 kroner (650 000 nå, etter en prisøkning i starten av oktober) har solgt godt. i-Pace var sågar den femte mest registrerte bilen i Norge i oktober, ifølge OFV, og Jaguar det syvende største merket.

Til sammenlikning leverte Jaguar 23 biler i samme måned i fjor og 125 biler i september.

Hvor blir det av Hyundai Kona?

En bil som er merkbart fraværende på statistikken er Hyundai Kona, og selv om OFV ikke offentliggjør andre tall enn de mest solgte bilmodellene så langt i år, kan vi utlede fra tallene at Hyundai ikke leverte mer enn maksimalt 136 Kona i oktober.

Det er et dårlig omen, all den tid Hyundai tidligere i år anslo å levere 2500 av bilen i løpet av 2018. I skrivende stund er det levert ut 536 elektriske Kona, ifølge elbilstatistikk.no.

Sakte: Det drøyer med Kona-leveransene i Norge. Bare drøyt 500 er kvittert ut til kunder så langt i år. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai sier de fortsatt er i startfasen av produksjonen, og at det er utfordrende med to måneders frakttid til Norge. Han sier han ikke vil kalle situasjonen en forsinkelse.

– Tallene vi oppga tidligere i år var basert på det vi visste i mars, og marstallene begynner å bli gamle når vi nå snakker november. Mer relevant enn totaltall for den enkelte forbrukeren er at det er kommunisert en leveringstid fra oss til hver forhandler, og så skal de ha videreformidlet dette til kundene. Kundene skal få bil - stort sett - i henhold til det som er kommunisert individuelt, sier Stenbo til Tek.no.

Christian Stenbo i Hyundai sier kundene skal få bilene sine på de kommuniserte datoene. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stenbo sier også at de fikk en levering med biler i slutten av oktober, som ikke rekker å komme med på månedsstatistikken.

1000 nye

Etter at bestillingen åpnet for alle kunder, altså også de som i utgangspunktet ikke hadde kønummer, 2. juli, har Hyundai fått inn 1000 nye bestillinger, sier Stenbo.

Kia e-Niro er foreløpig ikke leveringsklar, men Kia varslet tidligere i uken at de ventet 100 stykker til Norge i januar. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Dette er altså fra kunder som er fullt klare over at vi forventer levering fra andre halvår 2020, og til tross for at vi har kommunisert tydelig at de må forvente en prisjustering. Vi må ta høyde for justering fra fabrikk i løpet av en toårsperiode, sier Stenbo, som også benytter sjansen til å sende et stikk mot søstermerket og konkurrenten Kia, som slapp prisen på sin nye e-Niro tidligere denne uken.

De to bilene har tilnærmet identisk batteristørrelse og rekkevidde, men Niro er en litt større bil.

– Den er dyrere, uten at du egentlig får så mye mer bil for pengene. Jeg tør påstå at vi leverer en mye bedre totalpakke til gunstigere pris, sier Stenbo.

Her er de mest solgte bilmodellene så langt i år. Listen er sortert etter totaltall for året, og derfor er verken i-Pace eller Kona med.

Oktober Hittil i år Bilmodell Antall Andel i % Antall Andel i % TOTALT 11 655 100 123 155 100 1. Nissan Leaf 1 292 11,1 10 375 8,4 2. Volkswagen Golf 1 135 9,7 7 765 6,3 3. BMW i3 525 4,5 4 525 3,7 4. Tesla Model X 118 1,0 3 698 3,0 5. Toyota Yaris 401 3,4 3 436 2,8 6. Mitsubishi Outlander 395 3,4 3 139 2,5 7. Toyota RAV4 273 2,3 3 127 2,5 8. Volvo XC60 486 482 2 839 2,3 9. Tesla Model S 83 0,7 2 824 2,3 10. Toyota C-HR 231 2,0 2 677 2,2 11. Skoda Octavia 192 1,6 2 533 2,1 12. Volvo V90 195 1,7 2 463 2,0 13. Renault Zoe 411 3,5 2 350 1,9 14. Volkswagen Passat 123 1,1 2 333 1,9 15. Hyundai Ioniq 275 2,4 2 273 1,8 16. Toyota Auris 156 1,3 2 175 1,8 17. Mercedes-Benz GLC 75 0,6 1 805 1,5 18. Volkswagen T-Roc 43 0,4 1 761 1,4 19. Mazda CX-5 156 1,3 1 664 1,4 20. BMW 2-serie 210 1,8 1 575 1,3

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken