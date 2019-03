Dette var de mest solgte bilene i februar

Volkswagen Golf var Norges mest solgte bil i februar, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). 868 Golf-biler ble registrert i løpet av måneden, et tall som inkluderer alle drivlinjene til bilen.

Nummer to? Tesla Model 3, med 791 registreringer. Det bringer Model 3 opp på femteplass om vi ser på tallene for alle personbiler registrert så langt i 2019.

God måned for Hyundai

Sammenlikner vi e-Golf og Tesla Model 3, ble det faktisk registrert flere Model 3 i februar. Foto: Hanne Hattrem, VG

Om vi sammenlikner Model 3 mot e-Golf direkte var faktisk Model 3 mest solgt. Det ble nemlig registrert 780 e-Golf i februar.

Vi fulgte for øvrig litt med på elbilstatistikk.no, som henter de samme dataene som OFV fra Statens vegvesen, i går, og så at Model 3 og e-Golf knivet om topplasseringen gjennom dagen.

Da kvelden kom var imidlertid Tesla noen biler foran, så det så ut som om de hadde en god leveringsdag torsdag.

Februar var også en god leveringsmåned for Hyundai, som leverte henholdsvis 417 Kona og 320 Ioniq, mens Jaguar leverte ut 390 i-Pace.

417 Hyundai Kona ble nyregistrert i februar. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nissan fortsetter også sin solide takt med Leaf, med over 500 biler i februar, men måtte altså gi tapt for Golf for andre måneden på rad.

Over 40 prosent nullutslipp

Totalt ble det registrert 11 106 nye personbiler i februar, 915 flere enn i februar 2018.

40,7 prosent av bilene var nullutslippsbiler (el og hydrogen), noe som gjorde gjennomsnittlig CO2-utslipp så lavt som 64 gram per kilometer, 16 gram mindre enn i samme måned i fjor.

16,8 prosent av alle nyregistrerte biler i februar hadde kun dieselmotor, 18,8 prosent kun bensinmotor. Resten, altså 23,7 prosent, var ulike former for hybrider.

Her er lista, sortert etter totaltall for året.

Februar Hittil i år Bilmodell Antall Andel i % Antall Andel i % TOTALT 11 106 100 20 110 100 1. Volkswagen Golf 868 7,8 1 658 8,2 2. Nissan Leaf 508 4,6 1 181 5,9 3. BMW i3 396 3,6 1 015 5,0 4. Mitsubishi Outlander 588 5,3 1 004 5,0 5. Tesla Model 3 791 7,1 808 4,0 6. Hyundai Kona 417 3,8 743 3,7 7. Hyundai Ioniq 320 2,9 686 3,4 8. Toyota Rav4 313 2,8 528 2,6 9. Jaguar i-Pace 391 3,5 470 2,3 10. Toyota Yaris 270 2,4 457 2,3 11. Toyota C-HR 208 1,9 433 2,2 12. Volvo XC60 174 1,6 422 2,1 13. Volkswagen T-Roc 261 2,4 421 2,1 14. Skoda Octavia 218 2,0 378 1,9 15. Renault Zoe 208 1,9 363 1,8 16. Ford Focus 177 1,6 311 1,5 17. Volkswagen Tiguan 175 1,6 299 1,5 18. Tesla Model X 141 1,3 291 1,4 19. Kia Niro 195 1,8 286 1,4 20. Toyota Auris 156 1,4 285 1,4

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken