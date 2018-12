Vi kårer årets beste produkter til hjemmet

2018 har vært et år fylt av overraskende mange gode produkter. Vi har gitt flere toppkarakterer enn noen gang, og det er ikke fordi vi har blitt noe snillere her i Tek.no, men rett og slett fordi det var flere gode produkter i år enn vi er vant til.

Hvert år tester vi flere hundre produkter på Tek.no i en rekke forskjellige kategorier. Alt fra våre tradisjonelle kategorier som mobil, TV og bærbare PC-er, til nye områder som høytrykksspylere og håndholdte støvsugere.

Nå på slutten av året ser vi tilbake og kårer de beste produktene i hver kategori vi har testet. Både for å gi honnør til produsentene som står bak produktet, men også for å hjelpe deg til å kjøpe et produkt vi er helt overbeviste om at du blir fornøyd med.

Årets beste robostøvsuger er:

Xiaomi RoboRock S50

Det finnes et helt hav av robotstøvsugere på markedet, men bare noen få av dem er virkelig gode. En god robostøvsuger kan programmeres til å støvsuge mens du er borte, og den finner alltid veien rundt i hjemmet ditt uten problem. Den setter seg ikke fast på unødvendige steder, og den faller aldri ned en trapp. Den suger opp støv fra både kanter og gulv, og den kommer seg opp på tepper og over dørterskler.

Xiaomi RoboRock S50 gjør alt dette med glans. Den har trolig markedets beste appstyring, og i løpet av året har den også fått flere programvareoppdateringer som har gitt den støtte for blant annet Alexa og Google Assistant. Den viser deg et nøyaktig kart over hjemmet ditt når den har støvsugd, og du kan sende den på støvsugeroppdrag selv når du sitter på kontoret.

Det virkelige esset til Xiaomi RoboRock S50 er prisen. For selv om det finnes konkurrenter som gjør det hakket bedre på våre rengjøringstester, er det ingen som klarer å slå kineseren på pris. RoboRock S50 koster bare i overkant av 4000 kroner, og det er betydelig mindre enn det konkurrentene skal ha for tilsvarende modeller.

Derfor kårer vi årets Xiaomi RoboRock S50 til den beste robotstøvsugeren i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Xiaomi RoboRock S50 her »

Annonselenke: Finn billigste pris på Xiamomi RoboRock S50 hos Prisjakt

Årets beste kjøkkenmaskin er:

Ankarsrum Assistent AKM6230

Vi har testet kjøkkenmaskiner i to forskjellige puljer nå, og best av dem alle er Ankarsrum Assistent AKM 6230.

Design- og funksjonsmessig skiller den seg mildt sagt ut fra samtlige andre konkurrenter ved å ikke ha en toppdel, men så lenge du lærer deg de litt uvanlige nykkene er det ingen andre som yter like godt som denne.

For det er essensielt med denne maskinen. Den er annerledes, og det medfører til en brattere læringskurve og et par uvante ting du må forholde deg til.

Men så fort du har lært deg hvordan maskinen fungerer, og hvilket utstyr du skal bruke på forskjellige bakeverk, gjør den beste jobben av alle kjøkkenmaskiner på markedet.

Derfor kårer vi Ankarsrum Assistent AKM 6230 til den beste kjøkkenmaskinen i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Ankarsrum Assistent AKM 6230 her »

Annonselenke: Finn billigste pris på Ankarsrum Assistent AKM 6230 hos Prisjakt

Årets beste høytrykksspyler er:

Ava P80

I 2018 startet vi å teste høytrykksspylere, og etter at den første samletesten av slike spylere ble publisert, ble vi tipset av mange lesere om å ta en kikk på norskutviklede Ava.

Produktene til selskapet var av ypperste nivå, og denne modellen viste seg å være spesielt bra.

Her får du en maskin som i tillegg til topp ytelse hva gjelder vannmengde og trykk, også har en rekke smarte løsninger som skiller maskinen fra mange andre modeller på markedet.

Blant annet får du en meget stabil spyler, som takket være en uttrekkbar veltebøyle står støtt selv når du trekker til deg slangen. Og trommelen som denne slangen er samlet på, peker i den retningen du står, slik at slangen er enklest mulig å dra ut.

En annen ting vi likte spesielt godt med denne modellen er utstyret som følger med. Det er nemlig flere dyser og såpekanon med i esken.

En av dysene er justerbar, og har også et lite lys på tuppen som gjør det enklere å se hva du driver med, når du for eksempel skal vaske hjulbuene på bilen din.

Såpekanonen som følger med er dessuten justerbar, slik at du selv kan bestemme hvor mye såpe du ønsker å legge på. Når du vasker biler vil skummet denne lager bli hengende lenger, og på den måten får såpen bedre tid på å løse opp i skitten som sitter på bilen.

Ava gjør veldig mye riktig med denne modellen, med smarte løsninger og ikke minst topp ytelse når det kommer til vanntrykk- og mengde.

Derfor kårer vi Ava P80 til den beste høytrykksspyleren i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Ava P80 her »

Annonselenke: Finn billigste pris på Ava P80 hos Prisjakt

Årets beste elektriske fremkomstmiddel er:

Ninebot by Segway KickScooter ES1

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

2018 har vært et merkeår for de av oss som har sansen for elektrisk fremdrift. For i april ble forbudet mot små elektriske kjøretøy opphevet, og med en varm og tørr sommer var scenen satt for en liten transportrevolusjon.

I løpet av sesongen har vi testet ni forskjellige elektriske sparkesykler, og å bare berømme én er vanskelig. Variasjonene kan være store – enten det dreier seg om vekt, størrelse, portabilitet, styrke, rekkevidde eller pris.

Hva som har gjort det hele enda litt mer komplisert, er at det norske regelverket sier 20 km/t som topphastighet på motordrift. I mange andre land er dette 25 km/t, noe som har gjort at ikke Xiaomi Mijia M365 kan være øverst på vår liste.

I stedet har vårt valg falt på fetteren med samme motorteknologi, nemlig Ninebot by Segway KickScooter ES1.

Store hjul og justerbar regenerering gir en god kjøreopplevelse, men det finnes modeller med både mer kraft i bakkene og bedre rekkevidde. Det vil alltid være et spørsmål om prioriteringer med disse sparkesyklene, og her er KickScooter ES1 å betrakte som en slags gyllen middelvei.

Modellen blir for øvrig langt mer sprelsk med et ekstra batteri – men da blir den dessverre også litt for rask.

Derfor kårer vi Ninebot by Segway KickScooter ES1 til det beste elektriske fremkomstmiddelet i 2018.

Mer om Ninebot by Segway KickScooter ES1 finner du i vår samletest »

Annonselenke: Finn billigste pris på Ninebot by Segway ES1 hos Prisjakt

Er du enig i vurderingene våre? Hør gjerne fra deg i kommentarfeltet nedenfor og fortell oss om dine favorittprodukter fra 2018!

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.