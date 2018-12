Tek.no kårer årets beste mobilprodukter

2018 har vært et år fylt av overraskende mange gode produkter. Vi har gitt flere toppkarakterer enn noen gang, og det er ikke fordi vi har blitt noe snillere her i Tek.no, men rett og slett fordi det var flere gode produkter i år enn vi er vant til.

Hvert år tester vi flere hundre produkter på Tek.no i en rekke forskjellige kategorier. Alt fra våre tradisjonelle kategorier som mobil, TV og bærbare PC-er, til nye områder som høytrykksspylere og håndholdte støvsugere.

Nå på slutten av året ser vi tilbake og kårer de beste produktene i hver kategori vi har testet. Både for å gi honnør til produsentene som står bak produktet, men også for å hjelpe deg til å kjøpe et produkt vi er helt overbeviste om at du blir fornøyd med.

Årets beste mobil:

Huawei Mate 20 Pro

Mobilprodusentene går som regel i flokk, og i løpet av et gitt år er det ikke mange telefoner som virkelig utmerker seg. Som regel har hver modell sine små styrker og svakheter, uten at det er snakk om så veldig mye mer enn nyanser.

Det er unektelig blant telefonene der det ikke bare handler om nyanser du finner de mest spennende modellene, og Huaweis Mate 20 Pro er en sånn.

Kineserne satte standarden for mobilkamera med P20 Pro tidligere i år, og de fortsatte med å forfine den i Mate 20 Pro. Her får du vidvinkelkamera og 3x zoom i samme mobil, og med noen programvaretriks gir den deg brukbar 5x zoom og nattfoto i tillegg.

Ved siden av kameraet er den vanntett. Den har trådløs lading, og kan faktisk lade andre mobiler trådløst hvis du trenger det. Den har den raskeste mobilladingen på markedet og det største batteriet blant noen av toppmodellene. Den har en meget god AMOLED-skjerm med fingerleser gjemt midt i. Og ikke minst; busslommen du kanskje irriterer deg over øverst på skjermen gjemmer faktisk noe nyttig. Her får du 3D-kamera for ansiktslåsen av samme type som Apples Face ID.

Mate 20 Pro har alt dette - og det er helt sikkert fortsatt noe vi har glemt. Årets beste mobiltelefon har ikke funnet opp kruttet på nytt - den har bare puttet vanvittige mengder av det inn i én enkelt pakke.

Derfor kårer vi Huawei Mate 20 Pro til den beste mobilen i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Huawei Mate 20 Pro her »

Annonselenke: Finn billigste pris på Huawei Mate 20 Pro hos Prisjakt

Årets beste billige mobiltelefon er:

Xiaomi Mi A2

Hva må du egentlig betale for en god mobiltelefon? Selskaper som Apple, Samsung og Huawei vil gjerne at du skal punge ut med rundt 10 000 kroner - noen ganger enda mer. Og det er fort gjort å tenke at det må koste litt. Kjøpte du mobil på sparebluss bare for få år siden fikk du en brukeropplevelse som ikke imponerte noen. Det er fortsatt slik, hvis du velger feil blant de rimelige modellene.

Heldigvis Xiaomi Mi A2 et riktig valg. Den viser med all tydelighet hvor bra det kan bli for bare 2500 kroner i disse dager. Helt rene og raske Android-menyer rett fra Google er blant årsakene til det. Her får du en mobil som på mange måter føles som en billig Pixel-modell i bruk, og du slipper å vente på at Xiaomi pusler seg til å oppdatere mobilen. Oppdateringene kommer når Google bestemmer seg for det.

Dette kombinert med et kamera som kommer farlig nært toppmodeller til over dobbel pris, en byggekvalitet i glass og metall som imponerer og lynrask lading og maskinvare for prisen, gir en telefon de fleste burde bli fornøyd med.

Kun et par ulemper er verdt å trekke frem; du får den plassen den kommer med, og ikke mer. Minnekort støttes ikke. Mi A2 er heller ikke sikret mot vær og vind. Det finnes likt prisede mobiler som krysser av for disse to tingene også, men da går prisen opp eller så mister du en av egenskapene Mi A2 er så god på.

I hele 2018 har vi ikke klart å finne en telefon som ga deg mer per krone enn denne tassen her.

Derfor kårer vi Xiaomi Mi A2 til den beste billige mobiltelefonen i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Xiaomi Mi A2 her »

Annonselenke: Finn billigste pris på Xiaomi Mi A2 hos Prisjakt

Årets beste smartklokke er:

Samsung Galaxy Watch

En av dingsene som har blitt veldig populære de siste par årene er smartklokker. Samsung er en av flere prosenter som i over flere år har laget ulike modeller som skal kobles via mobilen din.

Årets nye modell, Galaxy Watch, trenger ikke nødvendigvis slå følge med telefonen din lenger for å være smart. Den har nemlig støtte for e-SIM, hvilket gjør at du fint kan bruke den uavhengig av mobilen mens du er på farten.

Det gir en helt ny frihet dersom du for eksempel skal ut og gå deg en tur, hvor du ikke alltid har lyst eller mulighet til å ha med mobilen. Da kan du i stedet motta meldinger og samtaler rett på klokken mens du nyter frisk luft.

Samtidig er denne klokken også en god kompanjong til både Android- og iOS-telefoner. Du får en forlengelse av telefonen opp på armen din, og spesielt greit er det å få varsler direkte på armen uten å måtte dra telefonen opp av lommen for å sjekke.

Samsung har videreført flere av funksjonene fra fjorårets smartklokke, og det er funksjoner det er enkelt å bli glad i. Klokken har en funksjonsring rundt skjermen som du bruker til å blant annet bla deg rundt i menyene til enheten.

Dette er en klokke som i tillegg har god batteritid selv om du bruker den mye via 4G-nettet. Totalpakken er derfor fra øverste hylle.

Derfor kårer vi Samsung Galaxy Watch til den beste smartklokken i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Samsung Galaxy Watch her »

Annonselenke: Finn billigste pris på Samsung Galaxy Watch hos Prisjakt

Årets beste aktivetsarmbånd:

Fitbit Charge 3

Også smartbånd er populære, og er som regel langt billigere enn om du kjøper deg en smartklokke.

Fitbit er markedsledende når det kommer til slike bånd, og deres nyeste modell, Charge 3, er et smartbånd du burde merke deg om du er på jakt etter nettopp et slikt produkt.

Dette er det tredje produktet i rekken fra Fitbit, og med denne gjør de mye riktig.

Blant annet har produktet blitt vanntett ned til 50 meter, hvilket betyr at du i alle fall kan ta deg en svømmetur uten å trenge å bekymre deg for båndet. Samtidig har du rikelig med batteritid, hvilket gjør at du fint kan bruke produktet i en ukes tid mellom vært besøk til laderen.

Noe av det som kjennetegner Fitbits smartbånd er at de automatisk oppdager hva du foretar deg. Så dersom du legger ut på en spasertur, eller sykler i skog og mark, vil båndet merke dette og starte med å samle inn data som du kan se igjennom etterpå.

Og alt båndet samler inn av data finner du igjen i appen til Fitbit, som også er enkel å bruke. Her finner du en oversikt over alt fra siste treningsøkt til hvor godt du sover om natten.

Likevel er dette en knallprodukt til prisen du betaler, og som du i tillegg kan personifisere ved å skifte ut reimer i alle mulige farger og fasonger.

Derfor kårer vi FitBit Charge 3 til det beste aktivitetsarmbåndet i 2018.

Du kan lese hele testen vår av FitBit Charge 3 her »

Annonselenke: Finn billigste pris på Fitbit Charge 3 hos Prisjakt

Årets beste mobiltilbehør:

Andersson PRB 3.5

Nødladere, batteripakker eller lommeladere – uansett hva du vil kalle dem har dette blitt produkter nesten alle er nødt til å ha en av.

Problemet er at det er ekstremt mange forskjellige modeller på markedet, med nesten helt like spesifikasjoner og utforminger. Testene våre viser imidlertid at det er veldig stor forskjell på dem, etter å ha målt kapasiteten på over 50 forskjellige nødladere.

Den aller beste av dem var Andersson PRB 3.5, som kunne skilte med både god kapasitet og helt rå funksjonalitet til prisen.

Vi har funnet ut at alle nødladere «lyver» om kapasiteten, men Anderssons nødlader lyver minst. Den yter altså nærmest den oppgitte kapasiteten, og med hele 20 000 mAh kan den lade opp ganske så mye. At den i tillegg har to utganger med 2,4A ut, støtte for QuickCharge 3 og støtte for såkalt passthrough-lading, gjør det til en totalpakke du trygt kan gå velge.

Derfor kårer vi Andersson PRB 3.5 til det beste mobiltilbehøret i 2018.

Er du enig i vurderingene våre? Hør gjerne fra deg i kommentarfeltet nedenfor og fortell oss om dine favorittprodukter fra 2018!

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.