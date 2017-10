I kveld er det Google-lansering – Dette tror vi blir lansert

Klokken 18 i kveld er det duket for storlansering fra Google hvor det ventes at vi vil få se mer enn de allerede godt avslørte smarttelefonene i Pixel-serien.

Dette tror vi lanseres:

Smarttelefonene Pixel 2 og Pixel 2 XL

Bærbare Google Pixelbook med Pixelbook Pen

Taleassistenten Google Home Mini

Pixel 2 og Pixel 2 XL

Dette er sannsynligvis Pixel 2 og Pixel 2 XL som landeres i kveld.

I ren iPhone 8- og iPhone X-stil skal det mye til før Google overrasker oss når de trekker sitt nye stjernepar opp av hatten på scenen i kveld.

Over de siste månedene har vi fått stadig flere ubekreftede beskjeder om at Google kommer til å slippe to nye mobiltelefoner, kalt Pixel 2 og Pixel 2 XL.

Pixel 2 er ikke overraskende den minste av de to nyhetene. Den produseres av HTC og skal by på en 5 tommer stor skjerm med 1080p-oppløsning. Videre er det ventet at den vil drives av en Snapdragon 835-brikke, få 4GB minne og enten 64- eller 128GB lagring. Kameraet skal by på 12 megapiksler oppløsning og telefonen er både vann- og støvsikker. Telefonen vil komme i utførelsene sort, hvit og blå, og koste 650/750 dollar basert på om du ønsker 64- eller 128 GB-modellen.

Pixel 2 XL vil produseres av LG, skal få et mer moderne design med en heldekkende skjerm med små rammer. OLED-skjermen på 6 tommer med QHD-oppløsning skal ligne den til LG V30.

Sett bort fra størrelse og skjerm skal Pixel 2 XL ellers matche spesifikasjonene til lillebroren Pixel 2. Telefonen skal komme i sort eller hvit utførelse og koste fra 850 dollar for 64 GB-modellen eller 950 dollar for 128 GB-modellen.

Det er litt uklart om telefonene vil leveres med Android 8.1, men det antas at Android 8 i alle fall vil være på plass ut av boksen hos de to nye telefonene.

Hvem vet, kanskje har Google et knippe nye funksjoner de har klart å skjule for oss til i kveld?

Følg med klokken 18:00 i kveld for vår dekning av lanseringen!

Google Pixelbook blir hybrid

Vi får sannsynligvis se en ny hybridversjon av Chromebook Pixel (avbildet) i kveld, kalt Google Pixelbook.

Googles Chromebook-maskiner, som det finnes flust av i det lavere prissegmentet, har kanskje ikke tatt helt av her i Norge. Vi har tidigere skrevet om Googles luksus-Chromebook, kalt Chromebook Pixel, og mens denne aldri kom til Norge er det kanskje grunn til å håpe at den ryktede etterfølgeren gjør det. I kveld er det nemlig ventet at Google vil avsløre en ny versjon av den Chrome OS-baserte bærbare, og da under det nye navnet Google Pixelbook.

Ifølge Droid-life vil Pixelbook få en stor overhaling i forhold til tidigere Chromebook Pixel i form av at skjermen nå blir mulig å vende 360 grader så du kan bruke den som et nettbrett eller tegnebrett. Nettopp derfor vil det ifølge ryktene også lanseres en Pixelbook Pen i samme stil som Surface Pen. Denne skal få støtte for flere trykknivåer, merke om du holder pennen på skrå og etter sigende være svært responsiv, heter det.

Pixelbook skal selges i tre ulike konfigurasjoner med 128, 256 eller 512 GB lagringskapasitet til henholdsvis 1200, 1400 og 1750 dollar. Hvorfor Pixelbook kommer med såpass mye lagring er vi sikkert ikke de eneste som lurer på, da Chrome OS og Chromebooks generelt er ment for nettsurfing og behandling av dokumenter som ligger lagret i skyen fremfor lokalt. Kanskje den kommer med et helt nytt operativsystem?

Google Home Mini

Googles nye taleassistenter, Google Home Mini, skal ifølge ryktene koste bare 50 dollar.

Google Home Mini er som navnet bærer preg av en mindre versjon av Google Home. Den lille taleassistenten skal dessuten få en svært lav pris på 50 dollar, noe som nok kan gi den innpass i flere stuer enn storebroren.

Til forskjell fra storebroren som også fokuserer på å fungere som et stereoanlegg og spille musikk sikter Mini heller på å i hovedsak ta imot stemmekommandoer eller svare på spørsmål du lurer på.

Ettersom Google Home Mini skal plasseres i hjemmet er det fokus på å gi den et moderne og minimalistisk design, og den skal komme i flere ulike farger som hvit/grå, sort og rød.

Det ser faktisk ut som designet har blitt så minimalistisk at det ikke er gjort plass til fysiske brytere i det hele tatt. Kanskje Google har gått for full stemmestyring eller berøringskontroll av volum, mikrofonstyrke og lignende? En strømkabel ser fortsatt ut til å være nødvendig.

Følg med klokken 18:00 i kveld for vår dekning av lanseringen!

Microsoft utfordrer Google Home:

Her er Microsoft Invoke »



(Kilder: Droid-life, ArsTechnica)