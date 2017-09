Dette tror vi Apple slipper i morgen

Apples store høstlansering går igang i morgen, og alt er ikke som det pleier i Apple-land. Den første iPhonen var ti år gammel tidligere i år, og det har gjennom hele året gått rykter om en helt spesiell iPhone som skal markere begivenheten og gi oss en helt ny telefondesign fra Apple.

I tillegg har selskapet brukt store deler av året på å fullføre og å flytte inn sitt nye «romskip»-hovedkvarter. Det har fått mye oppmerksomhet fordi det er så stort og at det likner litt på den klassiske fremstillingen av romskip og UFO-er i populærkultur. Frem til nå er det kun et svært begrenset antall medier som har sluppet inn i bygningen.

Det har lenge vært ventet at iPhone-lanseringen i år ville gå av stabelen i nettopp det nye hovedkvarteret, som fortsatt ligger i Cupertino. Og forrige uke kom invitasjonen; «Let's meet at our place» - eller «la oss møtes hjemme hos oss».

Tirsdag 12. september klokken 19 går lanseringen av stabelen. Vi er til stede både for å dekke lanseringen mens den skjer, og for å få med oss førsteinntrykk av produktene som dukker opp.



Før i tiden pleide Apple som regel å nøye seg med én ny telefon i året. Men de siste tre lanseringene har de holdt seg med stor og liten versjon i samme lansering, og i tillegg har kompaktutgaven iPhone SE eksistert litt på siden av de vanlige modellene.

I år får vi tilsynelatende enda en modell å holde styr på.

Dette tror vi Apple lanserer

iPhone X

Dagens iPhone 7 og iPhone 7 Plus med den angivelige iPhone 8 i midten. Foto: iDrop/tek.no

Telefonen det er aller størst forventninger til har hatt flere forskjellige navn på ryktebørsen. Den har vært kjent som iPhone X og iPhone 8. Også navnet iPhone Edition har vært nevnt - toppmodellen av Apple watch har også «Edition»-tilnavnet.

I en siste lekkasje av det som ser ut til å være ferdig iOS 11 virker det imidlertid som om navneforvirringen er oppklart. iPhone X er navnet, men vi får iPhone 8 også, på bekostning av modellnavnet iPhone 7S som det tilsynelatende ikke blir noe av.

Her er det snakk om den antakeligvis største designendringen Apple noen gang har gjort for det som nå har blitt en serie telefoner.

Her venter vi på en telefon med heldekkende 5,8-tommers OLED-skjerm. Men i motsetning til Samsungs nyeste toppmodeller, og relativt likt Andy Rubins mye omtalte Essential Phone, ser det ut til at den vil få et søkk ned i skjermen der kamera, andre sensorer og høyttaler skal sitte. De to skjermflikene på hver side brukes i ryktebildene til å vise dekning og batteritid. Hvordan den eventuelt vil bli brukt av kjørende apper er foreløpig ikke kjent.

Det er et par andre store endringer som også ventes. Hjemknappen skal være borte, til fordel for en skjermbasert løsning, og her minner ryktene mye om det vi kjenner i overgangen fra Galaxy S7 til S8, der sistnevnte har virtuell hjemknapp. Men i motsetning til Samsungs harde trykk nederst på skjermen, spekuleres det i at Apple kan satse på fingersveip i stedet. iOS baserer seg allerede i dag på en mengde løsninger av denne typen.

En annen ting som dermed også kanskje forsvinner er fingerleseren som Apple kaller TouchID. Den har tross alt ikke lenger en hjemknapp å bo i. Det har gått rykter om en fingerleser på baksiden, men ut fra informasjon gravd opp i iOS-lekkasjen nå på fredag, ser ansiktsgjenkjenningen Face ID ut til å være så bekreftet som den blir før lansering.

At noe som likner på disse ryktene dukker opp virker rimelig sikkert, ettersom svært like grunnleggende mobildesign er gravd opp av Apples egen programvare for HomePod-høyttaleren. Men hvis alle ryktene stemmer snakker vi også om en svindyr mobil.

iPhone 8 og 8 Plus

Dagens to iPhone 7-modeller. iPhone 7S-modellene vil se omtrent lik ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ved siden av den nye iPhone X-modellen ventes det oppdaterte utgaver av dagens design. Som vanlig for oppdaterte telefoner slenger sannsynligvis Apple på en S i navnene vi alt kjenner.

Størrelse og design på telefonene vil etter all sannsynlighet bli som i dag, eventuelt med noen små endringer. De største endringene vil som for S-modeller flest være å finne på innsiden.

Så her snakker man altså om ny maskinvare som likner på den gamle. Alle de nye iPhonene ventes å bruke den nye mobilprosessoren Apple A11, som bør gi et ytelseshopp fra dagens generasjon. Fra tid til annen gjør de også større oppdateringer i kamera og skjerm. Med både HDR-satsinger fra Samsung, Sony og LG og Apples tidligere fokus på bredt fargeområde i skjermene sine, vil det neppe overraske så veldig om HDR blir en del av den nye pakken.

Ryktene har foreløpig sagt veldig lite om akkurat HDR, så her spekulerer vi litt ut fra det som har blitt vanlig i markedet.

Programvaren blir også ny:

Ny Apple TV med 4K

Dagens Apple TV ble lansert for to år siden. Da fikk den også appstøtte. Men 4K manglet den. Nå kan det bli både 4K og HDR på en ny modell.. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et rykte som mer eller mindre har sprunget ut av forrige Apple TV-lansering handler om 4K. For hvis det var noe både våre lesere og enkelte testere rundt om i verden kommenterte for inneværende TV-boks fra Apple, så er det mangelen på nettopp 4K.

De siste månedene har det vært gradvis mer snakk om en oppdatert Apple TV med 4K-støtte. Det gikk svært usikre rykter om den i forkant av WWDC tidligere i år. Der kom den ikke. Nå virker imidlertid ryktene hakket sikrere.

Det gir også litt mer mening å oppdatere Apple TV oftere nå som den i praksis har blitt del av iOS-økosystemet med støtte for apper og mange typer innhold. Nå fungerer den tross alt som en enkel spillkonsoll også. Som en statisk TV-boks var ikke behovet for å henge med på ytelseskappløpet like til stede.

Det er to år siden forrige Apple TV debuterte, og dermed begynner det uansett å bli tid for en oppdatering.

Ny Apple Watch?

Apple Watch series 2 ble sluppet på samme arrangement for ett år siden. Den gang fikk den GPS, raskere maskinvare og en saftig programvareoppdatering. Den ble også tett nok til svømmeturer. Nå ryktes det at den blir enda mindre avhengig av mobilen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple Watch 3 ventes å komme under denne lanseringen. Det går en mengde rykter om at den både skal bli enda mer helserettet, og muligens få en ny micro-LED-skjerm fremfor dagens OLED-variant.

Det kan også tenkes den får muligheter til å ringe på egen hånd, muligens med en e-SIM-løsning. Et kamera har det også vært litt snakk om, selv om det kanskje virker litt mer som noe James Bond blir utstyrt med enn det Apple vanligvis pleier å lage.

Det som kanskje kan tilsi at Apple ikke slipper en ny klokke nå, er at det kun er et år siden siste utgave kom. For smartklokker er det ikke gitt at tempoet er like høyt som for mobiler, men samtidig tøffer Samsung seg veldig i konkurransen om dagen, så Apple må henge med om de ikke skal dilte etter.

Les testen vår av dagens Apple Watch-variant:

Fasit kommer i morgen

Hva som blir fasiten får vi altså se tirsdag kveld norsk tid, og vi åpner direktestudioet vårt rundt 18:00. Apples iPhone-lanseringer er blant de største sirkusene elektronikkverdenen har å by på, og sammenliknes ofte med Superbowl, på godt og vondt. Det legges som regel inn en god dose humor i lanseringene, slik at du neppe behøver å være dingseinteressert på din hals for å ha glede av å følge med.

Så gjenstår det å se om de nye produktene lever opp til Apples stadige superlativoverdoser og Jony Ives fløyelsmyke stemme.