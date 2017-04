Dette systemet lover knallstabilt nett i hele huset

At mange sliter med internettdekningen hjemme er ikke akkurat en hemmelighet, og spesielt hjørner og områder som befinner seg langt unna ruterens plassering er utsatt. Det finnes flere løsninger for å bøte på denne problematikken, men det mest effektive ser ut til å være såkalte mesh-oppsett, som vi har testet en håndfull forskjellige varianter av:

Nå har enda en konkurrent meldt seg på slagfeltet, og i dag lanserte TP-Link sin helt egen versjon av mesh-teknologien: Deco M5. Ifølge pressemeldingen vi har fått i hende vil systemet bestå av «...diskré nettverksenheter som plasseres rundt omkring i hjemmet og leverer stabil og trådløs internettdekning selv i fjerneste krokene.»

Deco M5-systemet er TP-Links første forsøk på et slikt system, og for å sikre dekningen har selskapet basert seg på å ha minst tre mesh-enheter i sving hele tiden. Dette i motsetning til andre, som holder seg med både én og to slike.

Sikkerhet i høysetet

Videre skal også sikkerheten være godt ivaretatt via det TP-Link har døpt HomeCare. Navnet burde ganske selvforklarende, men det er en liten hake her: mange av sikkerhetsfunksjonene er implementert gjennom et system som kalles «Trend Micro».

Leser vi i liten skrift kan vi nemlig se at dette er en abonnementstjeneste som vil vare i tre år, og som deretter – med mindre du betaler et månedlig beløp – vil slutte å fungere eller fungere i svært begrenset omfang.

Også foreldrekontroll og et automatisk rapporteringssystem skal være på plass, slik at foreldre eller andre som av en eller annen grunn skulle ha grunn til å ville overvåke nettbruken kan gjøre nettopp dét. Og ifølge TP-Link selv er systemet selvfølgelig det «...mest omfattende som finnes på markedet». Om dét stemmer får vi vente å se til vi selv eventuelt får inn systemet til test.

Alt sammen kan styres fra en app, som er tilgjengelig til både iOS og Android.

Kan dekke hus opptil 418 kvadratmeter

Deco M5-enhetene skal være utstyrt med firekjernersprosessorer som sammen med mesh-teknologien og et dobbeltbånd skal sikre raskt internett. De harde tallene forteller oss en makskapasitet på 400 Mbit/s over 2,4 GHz-båndet, mens 5 GHz-båndet – teoretisk sett – vil kunne nå temmelig nøyaktig 867 Mbit/s. Dette er altså bare i teorien, og under optimale forhold.

Til sammen skal de tre enhetene kunne dekke et hus på opptil 418 kvadratmeter med dekning, og ønsker man enda mer dekning kan opptil 10 Deco M5-enheter slås sammen i ett nettverk.

Det er selvfølgelig også mulig å dedikere visse mengder av båndbredden til forskjellige formål, så om du alltid vil ha dønn stabil dekning når du spiller Rocket League med vennene dine kan du nedprioritere andre typer internettbruk. Eller prioritere for eksempel Netflix, om det er viktigere for deg enn spilling. Dette kaller TP-Link selv for «Adaptive Routing Technology.»

Utover den norske kjøpsloven gir TP-Link deg en 2 års garanti på produktet, og ubegrenset teknisk støtte hele døgnet. Og prisen? Jo, for et startsystem med til sammen tre Deco M5-enheter må du ut med 3 499 kronasjer. Ikke småpenger, men sammenlignet med andre mesh-system vi har testet så er det i den lavere enden av skalaen.

Systemet er tilgjengelig snart hos «utvalgte forhandlere», samt gjennom nettbutikk.

Dårlig dekning?

(Kilde: Pressemelding)