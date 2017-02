Dette smarte halsbåndet skal skjønne hvordan hunden din har det

Det skorter som kjent ikke på smarte enheter for tiden, og også kjæledyr blir i økende grad tilgodesett med teknologiske duppeditter. Nå har det dukket opp et nytt produkt på Kickstarter som kan være av interesse for hundeeierne der ute.

Jagger & Lewis er navnet på en smart enhet som kan festes til hundehalsbåndet, og som skal være i stand til å holde styr på hvordan hunden din til enhver tid har det.

Enheten inneholder en bunke sensorer som ifølge utviklerne samler inn 50 ulike typer data relatert til hundens adferd. Sensorene inkluderer blant annet gyroskop, akselerometer og magnetomoter, samt termometer, lysmåler og mikrofon som fanger opp bjeffing.

Hvis du bryr deg mer om hvor dyret ditt er:

Vi elsket GPS-båndet Weenect da vi testet det i fjor »

Bruker nettskyen

Dataene som samles inn prosesseres internt på enheten av det utviklerne kaller et «nevralt nettverk», altså en slags kunstig intelligens, og deretter sendes dataene videre til nettskyen via Wi-Fi hvor de analyseres på en grundigere måte.

På bakgrunn av dette skal systemet kunne fange opp hvorvidt hunden din for eksempel får nok søvn, mat, drikke og aktivitet, samt hvorvidt den er stresset eller viser symptomer på gryende sykdommer. Dette skjer blant annet ved å sammenligne dataene med adferd hos andre hunder tilhørende samme rase.

Enheten kan festes til hundehalsbånd du allerede har. Foto: Kickstarter

Få info via mobilapp

En medfølgende mobilapplikasjon kommuniserer til brukeren hvordan tilstanden er, samt gir deg tips og råd til hvordan du kan forbedre hundens velvære ved behov. Selve enheten kan lades via USB og har en batteritid på mellom tre og fem dager, og den er også vann- og støvsikker via IP67-sertifiseringen.

Om det hele fungerer aner vi ikke, men det får vi kanskje finne ut av hvis produktet ender opp med å realiseres.

Hittil har de bare samlet inn 17 000 dollar av et mål på 50 000 dollar med 26 dager igjen, så det er et stykke igjen. Treffer de målet starter de å sende ut båndene i mai, hvor de første "backerne" får båndet til 119 dollar, mens endelig utsalgspris blir betydelig høyere. Mer informasjon finner du på Kickstarter, og se også video under.

Her er et annet Kickstarter-prosjekt: Dette er et mobildeksel og mini-kameradrone i ett »