Google-skaperens «hemmelige» mobil vil hete Essential

Andy Rubin var en av nøkkelpersonene bak Android, men etter at han sluttet hos Google i 2014, har harn forsvunnet litt fra radare. I januar kom det imidlertid rykter om at Rubin skulle gjøre storstilt comeback med sin egen mobil, som nylig ble bekreftet via en teaser. Nå vet vi litt mer om Rubys mobil.

Som blant andre Android Central melder dukket spesifikasjonene til den nye mobilen nylig opp på testnettstedet GFXBench, som pleier å være en pålitelig kilde når det gjelder slike ting.

Telefonen, som har det foreløpige navnet «Essential» blir ikke helt uventet en velutstyrt modell som skal konkurrere i toppmodellsegmentet. På innsiden finner vi ifølge GFXBench den nye Snapdragon 835-brikken, 4 GB minne og et front- og hovedkamera på henholdsvis 12 og 8 megapiksler som begge takler videoopptak i 4K.

Andy Rubin. Foto: Wikipedia

Uvanlig størrelsesforhold

Når det gjelder skjermen er størrelsen på merkelig vis oppgitt til 18 tommer, som selvsagt ikke kan stemme. Ifølge tidligere rykter får mobilen en skjermstørrelse på relativt normale 5,5 tommer.

Ellers er oppløsningen litt spesiell og er oppgitt til 2560 x 1312 i stedet for 2560 x 1440, som er den vanlige QHD-oppløsningen. Det betyr i så fall at mobilskjermen får det uvanlige størrelsesforholdet 80:41, i stedet for det mer vanlige 16:9. Dermed ligger den nært opptil LG G6, som har størrelsesforhold på 2:1.

Dessverre gir ikke lekkasjen svar på de andre, interessante ryktene som har dukket opp tidligere om Andy Rubins mobil, som for eksempel at den skal ha en form for modulære egenskaper som skal gjøre det mulig å oppgradere mobilen med nye maskinvarefunksjoner.

Når det gjelder design vet vi heller ikke noe mer utover det som avsløres i det nylig publiserte teaserbildet, som indikerer at mobilen får svært tynne rammer. Mer offisiell informasjon om Rubins nye mobilfremstøt kommer trolig snart.

Andy Rubin kommer til å få hard konkurranse:

