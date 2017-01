Dette skal være Samsung Galaxy S8

Telefonen i helfigur. Skjermen dekker så å si hele fronten. Foto: Twitter/Evan Blass

Det har rykter om Samsung Galaxy S8 i meget lang tid allerede, men et faktisk bilde av telefonen har hittil vært den manglende puslebiten, og det nærmeste vi har kommet er et par skjermbeskyttere. Nå har det imidlertid endelig dukket opp et lekket bilde av Galaxy S8.

Bildet ble publisert på Twitter og hos nettstedet VentureBeat av den kjente, trofaste ryktemakeren Evan Blass, som har vedvarende god treffsikkerhet og godt rulleblad når det gjelder lekkasjer.

Lanseres i slutten av mars

Det nye bildet matcher ganske godt med bildet som angivelig viser frontglasset til Galaxy S8.

Bildet ble publisert sammen med en melding om at telefonen skal lanseres, eller i alle fall offisielt avdukes, den 29. mars.

Det første som kommer tydelig frem av bildene, som også har vært et de desidert hyppigste ryktene, er at Galaxy S8 får en skjerm som så å si dekker hele fronten. Det betyr at det ikke engang er en logo i fronten, og fingeravtrykkleseren er som tidligere antydet plassert på baksiden.

Telefonen skal komme i de to størrelsene 5,8 og solide 6,2 tommer og ha QHD-oppløsning og Super AMOLED-paneler. Som ventet vil telefonene by på Qualcomms nye Snapdragon 835-brikker, men i noen regioner vil telefonene benytte Samsungs egne Exynos-brikker, akkurat som forgjengeren.

Koster rundt 7000 og 8000 kroner

I tråd med tidligere rykter får telefonene ellers kurvet Edge-design, og som avisen The Guardian nylig meldte vil øvrige spesifikasjoner omfatte 4 GB minne og 64 GB lagringsplass som kan utvides med 256 GB via microSD, og USB Type-C. Hodetelefoninngang er også på plass.

Kameraene skal by på 12 og 8 megapiksler og ikke være radikalt forskjellige fra S7-kameraene, og som ventet skal iris-skanner være på plass ved siden av frontkameraet. Når det gjelder prisene skal disse ligge på 800 euro og 900 euro for henholdsvis 5,8- og 6,2-tommeren, som tilsvarer cirka 7000 og 8000 norske kroner. Norsk pris og tilgjengelighet er imidlertid ennå ikke kjent.

