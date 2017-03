Dette skal være den første mobilen med innebygget 360-graderskamera

Vi har sett 360-graderskameraer til mobiler tidligere, men da hovedsakelig i form av ekstrautstyr som kan festes til mobilen, slik Huawei nylig viste frem. Et annet kinesisk selskapet har imidlertid laget en mobil med innebygget 360-graderskamera. Det melder The Verge og Mashable.

Den uvanlige mobilen er produsert av det mindre kjente, kinesiske selskapet ProTruly og har fått navnet Darling. Den ble vist frem på årets Mobile World Congress-konferanse.

Fiskeøye foran og bak

Mobilen er utstyrt med fiskeøyeobjektiver både foran og bak, som sammen altså former et 360-graderskamera på toppen av mobilen. Funksjonen skal by på forhåndsvisning av bildene i sanntid, og inneholder også programvare til å sy sammen bildene til komplette 360-gradersbilder.

Protruly Darling. Foto: Protruly

Fiskeøyekameraene opererer med en oppløsning på 13 megapiksler, og i tillegg har mobilen et vanlig kamera på baksiden på 13 megapiksler, og et frontkamera på 8 megapiksler. Ifølge Mashable, som tok en nærmere titt på mobilen, er den uvanlig lang på grunn av at kameraløsningen tar en del plass øverst.

Kommer i eksklusiv utgave

Av andre spesielle, designmessige egenskaper kan mobilen for øvrig fåes i en ekstra eksklusiv utgave med både gull-, diamant- og lærdetaljer om det er din stil. De øvrige tekniske spesifikasjonene er derimot ganske normale og omfatter en 5,5-tommers skjerm med full HD-oppløsning, 4 GB minne og 64 GB lagringsplass.

Prosessoren er en Helio X20-brikke med 10 kjerner fra MediaTek, og batteriet byr på brukbare 3560 mAh. Fingeravtrykksensor er integrert i hjemknappen, og mobilen kommer med USB Type-C. Prisene skal ligger på henholdsvis 600 og 1300 dollar for den vanlige og den eksklusive utgaven.

Med mindre man kan importere mobilen ser det ikke ut til at vi vil få tak i den her med det første, da Darling tilsynelatende kun er ment for det kinesiske markedet inntil videre. Hvorvidt dette vil endre seg er uvisst.

